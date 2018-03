"Joshua-Profil" enttäuscht, "Matula" überzeugt erneut

© MG RTL D / Boris Laewen

Als Buch war das "Joshua-Profil" ein Bestseller, die Verfilmung hingegen erntete nicht nur durchwachsene Kritiken, sondern auch enttäuschende Quoten. Das ZDF konnte hingegen auch mit dem zweiten "Matula"-Film punkten - auch dank starkem Vorlauf.



31.03.2018 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2018 - 09:20 Uhr

Während RTL in Sachen Serienproduktion gewaltig aufgerüstet hat, bleiben selbst in Auftrag gegebene Filmproduktionen weiterhin ein seltenes Ereignis im Programm. Am Karfreitag war es mit dem "Joshua-Profil" mal wieder soweit - der erhoffte Erfolg blieb aber sowohl auf Kritiker- wie auch aus Quotenseite aus: In filmischer Form muss die Fitzek-Verfilmung als Enttäuschung verbucht werden.

So reichte es am Karfreitag um 20:15 Uhr für "Das Joshua-Profil" mit 1,05 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern nur für einen Marktanteil von 10,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Damit landete RTL hinter "Genial daneben" und dem "Transformers"-Film bei ProSieben nur auf dem dritten Primetime-Platz und lag auch klar unter dem eigenen Senderschnitt. 2,24 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, mehr als 7,1 Prozent Marktanteil waren damit beim Gesamtpublikum nicht zu holen.

Deutlich gefragter war da schon das ZDF, wo man auch am Karfreitag auf Krimis setzte. "Der Alte" sorgte mit 6,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum für den gewohnt starken Start in den Abend. Im Anschluss lief dann wie auch am Karfreitag des letzten Jahres wieder ein "Matula"-Fall. 5,09 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt - das waren zwar ein paar weniger als im Vorjahr, der Marktanteil hielt sich mit 16,7 Prozent aber auf sehr gutem Niveau. Beim jungen Publikum sah es deutlich schlechter aus, mit 7,8 Prozent Marktanteil für "Der Alte" bei den 14- bis 49-Jährigen kann man in Mainz aber trotzdem vollauf zufrieden sein. "Matula" blieb hier mit 6,6 Prozent Marktanteil nur Mittelmaß. Gar nicht punkten konnte das ZDF allerdings am späten Abend dann mit "Im Labyrinth des Schweigens": Gerade mal 1,11 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, der Marktanteil lag bei nur 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen mauen Abend erlebte an Karfreitag auch Das Erste. "Die Kinder der Villa Emma" wollten um 20:15 Uhr nur 3,16 Millionen Zuschauer sehen, damit kam der Film nicht über einen Marktanteil von 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus. Und eine "Tatort"-Wiederholung blieb ab 22:15 Uhr mit 1,9 Millionen Zuschauern sogar bei 8,0 Prozent Marktanteil hängen.

