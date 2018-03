NDR punktet mit Hurtigruten, 3sat mit "Green Mile"

© NDR

Der NDR holte am Karfreitag einen außergewöhnlich starken Tagesmarktanteil und punktet vor allem mit einer Doku über die berühmten Hurtigruten. 3sat landete unterdessen einen tollen Erfolg mit "The Green Mile", Super RTL mit Bugs Bunny und Asterix



Ein Blick auf die Tagesmarktanteile vom Karfreitag zeigt: Das NDR Fernsehen schaffte mit 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum den Einstieg in die Top8 noch knapp vor RTL II. Das gelang vor allem, weil man an Karfreitag viel Natur zeigte. Besonders gefragt war um 20:15 Uhr der Film "Fjorde, Nordkap und Polarlicht" über Norwegens legendär Hurtigruten. 2,2 Millionen Zuschauer schalteten hier ein, das trieb den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 6,8 Prozent nach oben. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für immerhin 2,6 Prozent Marktanteil.

Doch auch am Vorabend hatten "Baltrum - Inseljuwel im Watt" und "Nordseereport Spezial: Gärten am Meer" mehr als 4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielen können, die Talkshow "3 nach 9" machte am späteren Abend dann auch noch eine sehr gute Figur: Mit 1,09 Millionen Zuschauern holte die Sendung einen Marktanteil von 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Blickt man auf die Tagesmarktanteils-Liste der 14- bis 49-Jährigen, dann gibt es mit 3sat einen nicht alltäglichen Besucher in der Top15. Dass der Tagesmarktanteil mit 1,7 Prozent in dieser Altersgruppe ungewöhnlich hoch ausfiel, ist dabei vor allem dem Primetime-Film "The Green Mile" zu verdanken. Der erreichte nämlich sehr gute 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 890.000 Zuschauer eingeschaltet, auch beim Gesamtpublikum sah es mit 3,0 Prozent Marktanteil gut aus.

Die stärksten der kleineren Sender waren am Karfreitag gemessen am Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber DMAX und Super RTL. DMAX fuhr dabei mit seinem "Top-Gear"-Marathon sehr gut. Ab 16:15 Uhr lief das Format bis tief in die Nacht hinein ununterbrochen und bescherte dem Sender Marktanteile zwischen 2,2 und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch Super RTL setzte auf Marathon-Programmierungen, so lief etwa am Vorabend stundenlang "Bugs Bunny & Looney Tunes", was den Marktanteil sukzessive ansteigen ließ. Während die erste Folge um kurz nach 17 Uhr noch 0,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, reichte es um 20 Uhr für 5,0 Prozent in dieser Altersgruppe. Bei den 3- bis 13-Jährigen lag der Marktanteil um 20 Uhr bei grandiosen 43,4 Prozent. In der Primetime holte dann der Film "Asterix und Kleopatra" 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch "Alf" konnte später am Abend mit Marktanteilen zwischen 2,6 und 3,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe punkten.

