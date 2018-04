US-Serie "Dig" versagt bei RTL II mit miserablen Quoten

© RTL II

Nach dem ohnehin schon mäßigen Start hat die US-Serie "Dig - Operation Armageddon" am Samstag mit den letzten vier Folgen kaum noch Zuschauer unterhalten. Der Marktanteil lag über weite Strecken bei weniger als zwei Prozent.



01.04.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 01.04.2018 - 09:35 Uhr

Drei Jahre nach ihrer Ausstrahlung in den USA schaffte es die Mystery-Actionthrillerserie "Dig - Operation Armageddon" doch noch ins deutsche Free-TV - angesichts der überschaubaren Quoten hätte sich RTL II die Ausstrahlung in den vergangenen drei Tagen aber wohl besser gespart. Mit den letzten vier Folgen, die der Sender am späten Samstagabend zeigte, musste RTL II über Stunden hinweg Marktanteile von weniger als zwei Prozent hinnehmen.





So verzeichete "Dig" um 22:30 Uhr gerade mal 280.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,5 Prozent in der Zielgruppe - und das, obwohl der Spielfilm "Serenity - Flucht in neue Welten" zum Start in den Abend mit 990.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 5,2 Prozent noch eine halbwegs gute Figur gemacht hatte. Mit der zweiten "Dig"-Folge fiel der Marktanteil sogar auf miese 1,5 Prozent und selbst nach Mitternacht reichte es zunächst für nur 1,6 Prozent.

Das Finale steigerte sich ab 0:52 Uhr auf nur 2,1 Prozent Marktanteil, konnte zu diesem Zeitpunkt aber gerade mal noch 150.000 Zuschauer vor dem Fernseher halten. Zum Vergleich: Als RTL II am Donnerstag die erste "Dig"-Folge zeigte, waren zunächst immerhin noch eine halbe Million Zuschauer dabei. Aber auch sonst gab's für den Sender am Samstag fast nichts zu holen: So fiel die Hochzeits-Doku "Traut euch!" zur Mittagszeit mit nur 1,7 Prozent Marktanteil durch, "Zuhause im Glück" verharrte anschließend bei weniger als drei Prozent.

Die Quittung war ein desolater Tagesmarktanteil von nur 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - RTL II lag damit gerade mal einen halben Prozentpunkt vor DMAX. kabel eins schaffte immerhin 4,4 Prozent, während Vox auf 7,1 Prozent kam. In den frühen Morgenstunden hatte "Criminal Intent" den Marktanteil des Senders zeitweise auf mehr als 20 Prozent getrieben. Aber auch "Der V.I.P.-Hundeprofi" überzeugte erneut: Mit 10,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,51 Millionen Zuschauern punktete Martin Rütter am Vorabend.



