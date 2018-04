Sat.1 und ProSieben punkten gegen Makatsch-"Tatort"

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Mit "Independence Day: Wiederkehr" und der Komödie "Wir sind die Millers" haben ProSieben und Sat.1 dem Publikum am Ostermontag offenbar attraktive "Tatort"-Alternativen angeboten. Der ARD-Krimi mit Heike Makatsch lag dennoch vorne.



03.04.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 03.04.2018 - 08:57 Uhr

Am "Tatort" kamen ProSieben und Sat.1 am Ostermontag zwar nicht vorbei - und doch kann man in Unterföhring mit einiger Zufriedenheit auf die Primetime-Quoten des Feiertags blicken, denn beiden Sender gelang es, mit ihren Spielfilmen zur besten Sendezeit starke Quoten einzufahren. So verzeichnete die Free-TV-Premiere von "Independence Day: Wiederkehr" in Sat.1 mit 1,77 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen tollen Marktanteil von 16,6 Prozent. Das entsprach etwa dem Doppelten des Senderschnitts.

Insgesamt entschieden sich 3,67 Millionen Zuschauer für den Film. Zur gleichen Zeit erreichte ProSieben noch 2,03 Millionen Zuschauer mit der Wiederholung der US-Komödie "Wir sind die Millers", die noch dazu mit 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen wusste. Schon um 18:00 Uhr punktete der Sender mit der Wiederholung von "Fack ju Göhte 2", die einen Tag nach ihrer Free-TV-Premiere noch einmal 1,81 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und sehr gute 16,2 Prozent Marktanteil einfuhr.

Die Film-Erfolge waren es dann auch, die ProSieben am Ostermontag mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zum klaren Marktführer vor RTL machten. Bei Gesamtpublikum lag derweil Das Erste an der Spitze - insbesondere dank eines erfolgreichen "Tatorts", der das durchweg quotenschwache Tagesprogramm ein wenig vergessen machte. 9,01 Millionen Zuschauer sahen den zweiten "Tatort"-Einsatz von Heike Makatsch und damit über eine Million mehr als bei ihrem ersten Fall vor zwei Jahren.

Das reichte für einen hervorragenden Marktanteil von 25,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's mit 2,30 Millionen Zuschauern sowie 20,4 Prozent Marktanteil ebenfalls kein Vorbeikommen an der Krimireihe. Im Anschluss verzeichnete der Schweden-Krimi "Rebecka Martinsson" noch 3,73 Millionen Zuschauer. Damit schalteten fast doppelt so viele Zuschauer ein wie bei der ZDF-Reihe "Mord im Mittsommer".

Teilen