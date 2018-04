Bayern-Sieg sorgt für neuen Saison-Bestwert im ZDF

© ZDF/Jens Hartmann

Der Erfolg des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat sich in prächtigen Quoten niedergeschlagen. Mit über neun Millionen Zuschauern markierte die Partie einen neuen Saison-Rekord im ZDF. Einzig die ARD-Serien hielten mit.



04.04.2018 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 09:14 Uhr

Weil der FC Bayern München längst der einzige deutsche Vertreter in der Champions League ist, kann sich das ZDF über ungewöhnlich starke Dienstags-Quoten freuen. 9,37 Millionen Zuschauer sahen den 2:1-Erfolg des Rekordmeisters gegen den FC Sevilla und stellten damit einen neuen Saison-Bestwert auf. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 29,7 Prozent. Klar, dass das für den völlig ungefährdeten Tagessieg reichte.

Auch beim jungen Publikum konnte am Dienstagabend niemand dem ZDF das Wasser reichen: 2,58 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 25,0 Prozent machten den Sender auch hier zum Spitzenreiter. Schon die Rahmenberichterstattung hatten zuvor 6,14 Millionen Zuschauer gesehen, beim "heute-journal" blieben in der Halbzeitpause 8,02 Millionen am Ball. Und auch die Zusammenfassung des Spiels zwischen Turin und Real Madrid war am späten Abend mit knapp sechs Millionen Zuschauern noch gefragt.

Angesichts des starken Vorlaufs wusste schließlich auch "Markus Lanz" auf ganzer Linie zu überzeugen. 2,42 Millionen Zuschauer entsprachen am späten Abend noch einem Marktanteil von 17,1 Prozent - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu diesem Zeitpunkt noch immer für überzeugende 10,6 Prozent. Um ein Haar verpasste das ZDF übrigens sogar die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum: Mit 10,5 Prozent lag der Sender nur 0,2 Prozentpunkte hinter RTL. Beim Gesamtpublikum war das ZDF dagegen mit 18,4 Prozent weit in Front.

In der Primetime konnte einzig die ARD noch halbwegs mithalten. 4,86 Millionen Zuschauer sahen dort eine neue Folge von "Um Himmels Willen", "In aller Freundschaft" hielt anschließend noch 4,64 Millionen Zuschauer im Ersten. "Fakt", "Tagesthemen" und "Weissensee" erzielten im weiteren Verlauf des Abends jedoch teils deutlich einstellige Marktanteile.

Teilen