Sozial-Doku "Hartz und herzlich" überzeugt bei RTL II

Die "Rückkehr in die Benz-Baracken" erweist sich für RTL II als Erfolg: Mit der Sozial-Doku "Hartz und herzlich" hat der Sender die Dokusoap-Konkurrenz klar geschlagen. Bei kabel eins punktete dafür am Vorabend "Mein Lokal, Dein Lokal".



04.04.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 09:32 Uhr

RTL II hat sich am Dienstagabend von der Champions League unbeeindruckt gezeigt und mit dem Auftakt der neuen Staffel seiner Sozial-Reportage "Hartz und herzlich" gute Quoten eingefahren. Mit 720.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte die "Rückkehr in die Benz-Baracken" einen überzeugenden Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt hatten 1,32 Millionen Zuschauer eingeschaltet, um die neue Folge zu sehen.

RTL II war damit deutlich gefragter als die Kollegen von Vox, die am Dienstag auf ihre Allestester von "Hot oder Schrott" setzten, gegen die Fußball-Konkurrenz aber vorsorglich nur eine Wiederholung ausstrahlten. Damit waren 1,13 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe drin. "Detlef baut ein Haus" kam im weiteren Verlauf des Abends auf 5,4 Prozent - erst als "Die Beet-Brüder" am späten Abend loslegten, zog der Marktanteil auf gute 7,5 Prozent an.

Richtig unter die Räder geriet allerdings kabel eins - trotz neuer Folge enttäuschte "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" mit nur 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mehr als 650.000 Zuschauer waren zur besten Sendezeit nicht zu holen. Zum Vergleich: ZDFneo kam mit seinem "Friesland"-Krimi auf fast eine Million mehr. Das "K1 Magazin" machte seine Sache im Anschluss aber besser und steigerte sich immerhin noch auf 780.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,2 Prozent beim jungen Publikum.

Eine richtig gute Nachricht kommt für kabel eins zudem vom Vorabend, wo die Veränderungen bei "Mein Lokal, Dein Lokal" allmählich Früchte tragen. Mit einem tollen Marktanteil von 8,2 Prozent stellte das Format einen neuen Jahresbestwert auf und ließ zugleich die neue Vox-Dokusoap "First Dates" hinter sich, die nur 6,7 Prozent schaffte.

