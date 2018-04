Maschmeyers "Start Up!" wird vollends zum Desaster

© SAT.1/Claudius Pflug

Ohne Ton-Probleme, dafür aber begleitet von einer kuriosen Twitter-Aktion zeigte Sat.1 am Mittwoch die dritte "Start Up!"-Folge mit Carsten Maschmeyer. Geholfen hat das nicht: Im Vergleich zur Vorwoche kamen der Show weitere Zuschauer abhanden.



05.04.2018 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 08:53 Uhr

Bei Sat.1 kann man die neue Gründershow "Start Up!" mit Carsten Maschmeyer wohl getrost als Flop abhaken. Ließ sich der Quoten-Rückgang in der Vorwoche noch mit gravierenden Tonproblemen erklären, so fällt dieser Grund für die weiteren Verluste nun weg. Tatsächlich hat die Sendung am Mittwochabend erneut ein Minus hinnehmen müssen: Gerade mal noch 650.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und damit noch einmal 70.000 weniger als sieben Tage zuvor. Da half auch der kuriose Maschmeyer-Roast auf Twitter nicht.

Beim Gesamtpublikum reichte das jedenfalls bloß für einen desaströsen Marktanteil von 2,3 Prozent, der Sat.1 auf die Größe eines Spartensenders schrumpfte. Selbst Sat.1 Gold erreichte mit alten Ermittler-Dokus nur eine unwesentlich niedrigere Reichweite als die große Sender-Schwester. Und auch in der Zielgruppe gab es für Maschmeyer nichts zu holen: 400.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie ein miserabler Marktanteil von 4,3 Prozent markierten auch hier neue Tiefstwerte. Zur Erinnerung: Gestartet war "Start Up!" vor zwei Wochen immerhin noch mit 8,1 Prozent Marktanteil.

Geschlagen geben musste sich Sat.1 am Mittwoch beispielsweise kabel eins, wo der US-Spielfilm "Die Jagd zum magischen Berg" von 1,71 Millionen Zuschauern gesehen wurde und sehr gute 7,1 Prozent Marktanteil verzeichnete. ZDFneo verbuchte mit der Krimireihe "Ein starkes Team" sogar 1,75 Millionen Zuschauer. Auch RTL II lag letztlich vor Sat.1, wenngleich die neue Dokusoap "Wir bekommen dein Baby" ebenfalls Verluste hinnehmen musste. 760.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,1 Prozent waren hierfür drin.

Sat.1 kam derweil auch am späten Abend nicht mehr auf die Beine und verbuchte mit der "Sat.1 Reportage" zunächst nur 630.000 Zuschauer sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die "Focus TV-Reportage" auf 3,6 Prozent abstürzte. Gute Nachrichten kommen für den Sender einmal mehr vom "Frühstücksfernsehen", das in den Morgenstunden mit 19,1 Prozent Marktanteil eine Bank war. Aber auch am Nachmittag waren diesmal zumeist zweistellige Werte für den Sender drin.

