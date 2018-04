Von "Dr. House" bis Wrestling: Viele kleine Sender gefragt

© RTL

Bei vielen kleinen Sendern gibt's mit Blick auf die Mittwochs-Quoten Grund zur Freude. So war "Dr. House" bei Super RTL so stark wie lange nicht, während ProSieben Maxx mit Sitcoms und Wrestling punktete. One war mit "Poirot" gefragt.



05.04.2018 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 09:34 Uhr

Schon seit Monaten erweisen sich die Wiederholungen von "Dr. House" für Super RTL als schöner Erfolg, in dieser Woche war der Sender mit der Arztserie sogar so stark unterwegs wie lange nicht. Nachdem schon um 20:15 Uhr im Schnitt 560.000 Zuschauer dabei waren, wurden mit einer weiteren Folge im Anschluss sogar 700.000 Zuschauer gezählt. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 4,5 Prozent. Die dritte "Dr. House"-Folge des Abends schaffte schließlich mit 4,7 Prozent sogar den besten Wert seit Ende vergangenen Jahres.

"Monday Mornings" konnte nach 23 Uhr zwar nicht mit diesen Zahlen mithalten, schlug sich aber durchaus gut und kam auf 240.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Serien-Erfolge feierte am Mittwochabend aber auch ProSieben Maxx, wo nicht nur drei Wiederholungen von "Two and a half Men" mit Marktanteilen von bis zu 2,2 Prozent zu überzeugen wusste, sondern auch die eher unbekannte Comedyserie "The Last Man on Earth". Diese verbuchte um 21:35 Uhr im Schnitt 240.000 Zuschauer sowie 2,0 Prozent Marktanteil.

Am gefragtesten war bei ProSieben Maxx jedoch die Wrestling-Show "Raw", die sich am späten Abend auf 320.000 Zuschauer steigerte und einen beachtlichen Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. Man muss schon bis Ende August zurückgehen, um einen besseren Marktanteil zu finden. In noch stärkerer Form präsentierte sich am späten Abend allerdings der Männersender-Konkurrenz DMAX, der mit "Shark Tank" um 23:15 Uhr tolle 4,1 Prozent Marktanteil einfuhr. Nach Mitternacht waren für die "Auction Hunters" sogar bis zu 5,7 Prozent drin.

Überzeugend lief's zu später Stunde zudem für Tele 5, wo "The Last House on the Left" den Marktanteil beim jungen Publikum gegen Mitternacht auf richtig gute 3,8 Prozent steigen ließ. Zufrieden kann man aber auch beim öffentlich-rechtlichen Sender One sein, der mit "Agatha Christies Poirot" auch in dieser Woche wieder gefragt war. 580.000 Zuschauer trieben den Marktanteil um 20:15 Uhr auf sehr gute 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch Sat.1 Gold verbuchte mit "K11" & Co. eine Zeit lang über eine halbe Million Zuschauer.

