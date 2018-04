"Topmodels" vor "Cobra 11", "Tatverdacht" ist Totalausfall

© MG RTL D / UFA Serial Drama

"Germany's Next Topmodel" konnte sich nach dem Einbruch der Vorwoche erholen und zog in der Primetime auch wieder an "Alarm für Cobra 11" vorbei. Für RTL fingen die echten Probleme ab 21:15 Uhr an: "Tatverdacht" entwickelt sich zum bitteren Totalausfall



06.04.2018

Bei ProSieben kann man durchatmen: Nachdem "Germany's Next Topmodel" vor Ostern auf auf ein Allzeit-Tief von nur noch 1,79 Millionen Zuschauern gefallen war, gewann das Model-Casting in dieser Woche wieder 450.000 Zuschauer zurück. Die Reichweite lag mit 2,24 Millionen damit wieder auf dem Niveau, das in den Wochen vor dem Einbruch gemessen wurde. Auch der Zielgruppen-Marktanteil legte wieder um über zwei Prozentpunkte zu: Mit 14,7 Prozent waren die "Topmodels" von den Bestwerten dieser Staffel zwar weiter ein gutes Stück entfernt, weit über dem Senderschnitt lag die Sendung aber allemal.

Und es reichte anders als in der vergangenen Woche auch wieder für den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Denn bei RTL legte gewann "Alarm für Cobra 11" zwar absolut gesehen ebenfalls 250.000 Zuschauer im Vergleich zum vorösterlichen Staffelauftakt hinzu und zählte insgesamt 2,48 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stagnierte aber bei 13,4 Prozent. Somit reichte es für die Autobahnpolizei nur für Platz 2 um 20:15 Uhr. Den Tagessieg sicherte RTL sich dank "GZSZ" am Vorabend aber trotzdem. Auf die Soap war wie immer Verlass, der Marktanteil belief sich diesmal auf 19,1 Prozent.

Dafür fingen nach der "Cobra 11"-Erstausstrahlung die Probleme für RTL ab 21:15 Uhr so richtig an. Schon eine Wiederholung der Action-Serie kam nicht über einen Marktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, als Totalausfall erweist sich zudem die Krimiserie "Tatverdacht - Team Frankfurt ermittelt". Der Tiefstwert der Vorwoche wurde nochmal unterboten, der Marktanteil in der Zielgruppe sank auf völlig unzureichende 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Gerade mal 1,2 Millionen Zuschauer sahen in dieser Woche noch zu, das waren nochmal 120.000 weniger als sieben Tage zuvor. Und auch "Anwälte der Toten - Die spektakulärsten Fälle aus den USA" konnte im Anschluss mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht überzeugen. Dass man diesmal gegen die Europa League bei Sport1 ran musste, kann diese Quotenmisere allenfalls zu einem ganz kleinen Teil erklären.

Da tröstet es wenig, dass auch Sat.1 seine liebe Not mit seinem Krimi-Abend hatte. Drei alte Folgen von "Criminal Minds" erreichten ab 20:15 Uhr dort nur Marktanteile zwischen 7,7 und 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Profiling Paris" läuft zwar in Erstausstrahlungen, präsentierte sich mit gerade mal 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber sogar noch schlechter. 780.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Probleme am späteren Abend hatte auch Vox: Der "Knife Fight Club" konnte den Aufschwung der letzten Woche nicht bestätigen und blieb bei 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stecken. Dabei lief der Film "R.I.P.D. - Rest In Peace Department" mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich gut.

