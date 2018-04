Nach Auto-Attacke: Nachrichtensendungen gefragt

© NDR

Nach der tödlichen Attacke in Münster war das Informationsbedürfnis am Samstag hoch. Die meisten Zuschauer wählten dafür die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau". Ab 17 Uhr waren n-tv und Welt auf Sendung, hier entschieden sich deutlich mehr für die Kölner.



08.04.2018

Bei den Nachrichtensendern n-tv und Welt bestätigte sich auch nach der Autoattacke in Münster die Beobachung, dass die Zuschauer bei Breaking-News-Situationen eher zu n-tv tendieren. Beide Sender starteten ab 17 Uhr mehrstündige Sondersendungen. n-tv verzeichnete zwischen 17 und 17:49 Uhr im Schnitt 430.000 Zuschauer, was 3,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 5,3 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen entsprach. Auch im weiteren Verlauf des Vorabends blieben über 400.000 Zuschauer mit dabei. n-tv blieb auch den gesamten Abend live auf Sendung und erreichte damit in der Primetime rund 200.000 Zuschauer - hier waren die Marktanteile dann allerdings unter der 1-Prozent-Marke.

Welt kam mit seiner Sondersendung zwischen 17 und 18 Uhr auf im Schnitt 210.000 Zuschauer, der Marktanteil lag hier bei 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Velrauf des Vorabends sank die Reichweite dann leicht unter die 200.000-Zuschauer-Marke, auch der Marktanteil ging dementsprechend sukzessive zurück.

Die meisten Zuschauer wählten aber die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau", um sich auf den neuesten Stand bringen zu lassen: 7,17 Millionen Zuschauer wurden allein im Ersten gezählt, dazu kommen stets noch viele weitere durch die Parallel-Ausstrahlungen in den Dritten, bei 3sat und Phoenix. Doch schon wenn man nur die Ausstrahlung im Ersten berücksichtigt, war es die mit Abstand meistgesehene Sendung des Samstags. Der Marktanteil lag bei 28,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was in dieser Altersgruppe übrigens für Platz 2 hinter "DSDS" reichte. "heute" hatten um 19 Uhr bereits 3,15 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 16,4 Prozent.

Die großen Privatsender spielten keine größere Rolle. "RTL aktuell" zählte 1,9 Millionen Zuschauer, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 10,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,4 Prozent erreicht. Die "Sat.1 Nachrichten" kamen gegen die "Tagesschau" auf 890.000 Zuschauer und Marktanteile von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Newstime" bei ProSieben schalteten 520.000 Zuschauer gegen 18 Uhr ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 9,4 Prozent.

