"Voice Kids"-Halbfinale fällt in den einstelligen Bereich

Die Castingshow "The Voice Kids" hat eine Woche vor dem Finale einen neuen Staffel-Tiefstwert hinnehmen müssen, insgesamt schaffte Sat.1 nur Rang fünf in der Primetime. Doch auch RTL und ProSieben wussten nur bedingt zu überzeugen.



09.04.2018 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 09:01 Uhr

Mit im Schnitt rund zwölf Prozent Marktanteil ist "The Voice Kids" bislang ein schöner Erfolg für Sat.1 - und damit auch einer der wenigen Leuchttürme des Senders am hart umkämpften Sonntagabend. Eine Woche vor dem Finale nun aber ein Rückschlag: Mit nur 920.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren lediglich 9,2 Prozent Marktanteil drin. Damit musste sich Sat.1 in der Primetime nicht nur RTL, ProSieben und dem Ersten geschlagen geben, sondern auch dem ZDF.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids



"The Voice Kids" fiel in der laufenden Staffel noch nie unter die Marke von zehn Prozent Marktanteil. Der niedrigste Wert der Show überhaupt wurde im März 2016 gemessen, damals standen nur 9,1 Prozent Marktanteil auf der Uhr - auch daran ist man an diesem Sonntag nur knapp vorbeigeschrammt. Insgesamt sahen sich das Halbfinale übrigens 2,01 Millionen Menschen an, das waren rund eine halbe Million Zuschauer weniger als noch vor einer Woche und ein neues Allzeit-Tief. Richtig gut läuft es unterdessen für "The Biggest Loser", das mit 14,1 Prozent Marktanteil am Vorabend den zweitbesten Wert der Staffel aufstellte.

Doch nicht nur Sat.1 hatte am Sonntag so seine Probleme: RTL unterhielt mit dem Film "A World Beyond" nur 1,10 Millionen junge Zuschauer, exakt auf diese Reichweite kam auch ProSieben mit "Jack Reacher". RTL erzielte damit 10,6 Prozent, ProSieben 10,9 Prozent. Auch insgesamt lagen beide Sender gleichauf bei etwa 2,30 Millionen Zuschauern. Der ungefährdete Tagessieg ging an den "Tatort" im Ersten, der auf 2,28 Millionen junge Zuschauer und 20,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Insgesamt schalteten 8,37 Millionen Menschen ein, was dem Sender natürlich auch beim Gesamtpublikum an die Spitze der Quotencharts katapultierte, hier lag der Marktanteil bei 24,3 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick zum ZDF, wo die neue Reihe "Ella Schön" mit Annette Frier einen erfolgreichen Einstand feierte. 5,19 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender damit sehr gute 15,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lag der Film mit 940.000 Zuschauern sogar knapp vor "The Voice Kids", mit den erzielten 8,3 Prozent Marktanteil kann man in Mainz zufrieden sein.

