Tele 5 überholt Nitro und ProSieben Maxx mit 80er-Action

Die Film-Reihe "American Fighter" aus den 80er Jahren hat bei Tele 5 am Mittwoch für starke Quoten gesorgt. Am Ende des Tages lag der Sender sogar vor Nitro und ProSieben Maxx. Aber auch ZDFneo, One und Sat.1 Gold konnten punkten.



19.04.2018 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 19.04.2018 - 09:13 Uhr

Während sich das ZDF am Mittwochabend mit einem Krimi-Zweiteiler als größter Fußball-Verfolger hervortat, konnte auch ZDFneo mir Mord und Totschlag beim Publikum punkten. Dort erreichte die Krimireihe "Ein starkes Team" mit 1,62 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 5,8 Prozent und ließ damit sogar die Primetime-Sendungen von Sat.1, ProSieben oder Vox hinter sich. Im Anschluss hielt "Wilsberg" noch 1,13 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Nicht zuletzt deshalb kann man sich in Mainz über einen starken Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum freuen, was für einen beachtlichen sechsten Rang reichte. Doch ZDFneo war keineswegs der einzige kleine Sender, der am Mittwoch gefragt war: So erreichte "Agatha Christies Poirot" bei One zum Start in den Abend 660.000 Zuschauer, was einem weit überdurchschnittlichen Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach. In ungewöhnlich starker Form präsentierte sich auch Tele 5, das bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent schaffte und somit noch vor Nitro und ProSieben Maxx durchs Ziel kam.

Besonders gut lief es dabei in der Primetime, wo der Actionfilm "American Fighter" aus dem Jahr 1985 gleich zu Beginn von 600.000 Zuschauern gesehen wurde und 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Im Anschluss hielt die Fortsetzung "American Fighter II - Der Auftrag" noch 470.000 Zuschauer vor dem Fernseher, ehe "American Fighter III - Die blutige Jagd" gegen Mitternacht schließlich noch auf 270.000 Zuschauer kam. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei tollen 3,2 Prozent.

Sat.1 Gold verbuchte derweil mit seinen Ermittler-Soaps ebenfalls beachtliche Reichweiten. So erreichte "Niedrig & Kuhnt" bis zu 620.000 Zuschauer. Am späten Abend zogen die Marktanteile zudem kräftig an - so erreichte eine Folge von "K11" um 23:45 Uhr sehr gute 4,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

