ProSieben-Models mit zweithöchstem Staffel-Marktanteil

ProSieben hat mit "Germany’s next Topmodel" den Donnerstag beim jungen Publikum klar gewonnen, die Show holte sogar den zweithöchsten Marktanteil der laufenden Staffel. Das sonnige Wetter drückte allerdings die Reichweiten, das bekamen auch andere Sender zu spüren.



20.04.2018 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 09:05 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,4 Prozent hat ProSieben den Donnerstag klar gewonnen. Zum Vergleich: RTL kam auf Rang zwei nur auf 9,9 Prozent. Zu verdanken hat ProSieben diesen hohen Marktanteil den gewohnt gut laufenden Sitcoms am Vormittag und Nachmittag - und natürlich Heidi Klum, denn "Germany’s next Topmodel" sorgte zur besten Sendezeit mal wieder für echte Traum-Quoten. 1,51 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entsprach 18,4 Prozent Marktanteil. Das ist der zweitbeste Wert, den die Show in der laufenden Staffel bislang erzielte. Insgesamt sahen sich 2,20 Millionen Menschen die neueste Ausgabe der Topmodel-Suche an. Das gute Wetter in der Republik drückte ganz schön auf die Reichweiten: Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum hatte die Show in den vergangenen Wochen meist mehr Zuschauer - allerdings auch einen deutlich geringeren Marktanteil. "red" erzielte am späten Abend noch gute 13,1 Prozent Marktanteil. Die hohen Temperaturen bekamen auch andere Sender zu spüren: RTL unterhielt mit einer neuen Folge "Alarm für Cobra 11" nur 1,04 Millionen junge Zuschauer und damit deutlich weniger als zuletzt, der Marktanteil lag dennoch bei stabilen 12,8 Prozent - von einstigen Erfolgen ist die Serie damit aber weit entfernt. Insgesamt setzte es sogar einen neuen Tiefstwert: 2,04 Millionen Zuschauer sahen sich die neueste Folge an, weniger waren es in der Geschichte der Serie noch nie. Eine Wiederholung von "Cobra 11" hielt sich danach nur noch knapp bei einem zweistelligen Marktanteil. Recht gut begann der Abend für Sat.1: Eine neue Folge von "Criminal Minds" schrammte mit 1,40 Millionen Zuschauern zwar nur knapp an einem neuen Allzeit-Tief vorbei, in der Zielgruppe lief es mit 9,4 Prozent aber recht gut. Auch eine Wiederholung im Anschluss landete noch bei guten 9,1 Prozent. Danach ging es allerdings bergab: Eine dritte "Criminal Minds"-Folge kam nur noch auf 8,4 Prozent, "Profiling Paris" erreichte zu später Stunde nur noch 6,6 Prozent - der Mini-Aufschwung der vergangenen Woche ist damit schon wieder Geschichte.

