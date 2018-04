"Sing meinen Song" startet schwächer, RTL II hält dagegen

© MG RTL D / Markus Hertrich

"Sing meinen Song" war für Vox auch zum Start in die fünfte Staffel ein Erfolg - doch es war zugleich der schwächste Auftakt-Wert seit Staffel 1. Bei RTL II darf man sich über tolle Quoten für "Armes Deutschland" freuen, während Rosin bei kabel eins weiter Probleme hat.



25.04.2018 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2018 - 08:56 Uhr

Im vergangenen Jahr schaffte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", in Sachen Quoten nochmal eine ordentliche Schippe drauf zu legen: Mit im Schnitt über 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es bislang die mit Abstand erfolgreichste Staffel. In diesem Jahr dürfte es wohl eher schwer werden, dieses Niveau zu halten. Zum Auftakt der fünften Staffel wurde jedenfalls selbst der Tiefstwert des vergangenen Jahres um über einen Prozentpunkt unterboten.

So lag der Marktanteil am Dienstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen bei 11,5 Prozent. Das ist für Vox ohne Frage noch immer ein starker Wert, weit über dem Senderschnitt von in diesem Monat bislang 7,2 Prozent. Doch zugleich wurden nicht nur alle Werte des Vorjahres unterboten, es war auch der schwächste Marktanteil eines Staffel-Auftakts seit der ersten Staffel im Jahr 2014. 1,88 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 6,4 Prozent. "Die Revolverheld-Story" kam im Anschluss noch auf 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Starke Konkurrenz kam dabei diesmal vor allem aus der zweiten Reihe. RTL II fährt mit seinen Sozialdokus am Dienstagabend nämlich weiterhin hervorragend. Nachdem in den letzten Wochen schon "Hartz und herzlich" zweistellige Marktanteile einfahren konnte, holte auch "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" starke 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und belegte damit Rang 3 hinter den RTL-Serien und "Sing meinen Song". 1,54 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Und obwohl es sich nur um eine Wiederholung handelte, überzeugte im Anschluss auch "Der Jugendknast" mit 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Bei kabel eins hingegen läuft es für Frank Rosin weiter suboptimal: Nach dem missglückten Auftakt der neuen "Rosins Restaurants"-Folgen in der vergangenen Woche, als - allerdings gegen Fußball - nur 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreicht wurden, konnte sich das Format zwar etwas steigern, blieb mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber klar unter dem Soll. 870.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 3,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Außergewöhnliche Konkurrenz kann diesmal kaum als Ausrede herhalten. Zwar lief auch an diesem Dienstag Live-Fußball, allerdings nur im Pay-TV. Die Quoten waren für Sky zwar sehr gut - 970.000 Zuschauer sahen den Liverpool-Sieg, die Marktanteile lagen bei 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - dürften die Free-TV-Konkurrenz aber trotzdem kaum in größere Bedrängnis gebracht haben.

