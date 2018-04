Bayern sorgen für höchste CL-Reichweite seit zwei Jahren

© ZDF/Marianne Mueller

Das ZDF hat mit dem Bayern-Spiel gegen Real Madrid Traum-Quoten eingefahren, deutlich mehr als elf Millionen Zuschauer schalteten ein. Das war der beste Wert seit rund zwei Jahren. Und auch für Sky lief es fantastisch.



26.04.2018 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 26.04.2018 - 09:01 Uhr

Die Bayern haben am Mittwoch knapp gegen Real Madrid verloren und damit sowohl dem ZDF als auch Sky echte Traum-Quoten beschert. Alleine im ZDF wurde die Partie von durchschnittlich 11,64 Millionen Menschen gesehen, das war die höchste Champions-League-Reichweite des Senders seit April 2016 - damals traten die Bayern gegen Atletico Madrid an. Erstmals kam das ZDF in dieser Saison mit dem Halbfinale auf mehr als zehn Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag übrigens bei herausragenden 37,7 Prozent.

Das ZDF dominierte mit der Partie natürlich auch beim jungen Publikum: 3,56 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Spiel an, der Marktanteil hier lag bei ganz starken 34,4 Prozent. Auch die Nachberichterstattung kam noch auf fast 30 Prozent Marktanteil und selbst die "ZDFzoom"-Doku über die Macht des Geldes im Profifußball lockte noch 2,57 Millionen Menschen an und holte damit 18,0 bei allen und 17,2 Prozent bei den jungen Zuschauern.

Aber auch bei Sky kann man sich über hervorragende Quoten freuen: Dort kam das Spiel nämlich noch einmal zusätzlich auf 1,06 Millionen Zuschauer, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil in Höhe von 3,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 5,8 Prozent drin. Insgesamt haben sich also deutlich mehr als zwölfeinhalb Millionen Menschen die Übertragung angesehen.

Erster CL-Verfolger in der Primetime war Das Erste mit dem Film "Ein Atem". 2,24 Millionen Zuschauer sorgten allerdings nur für 7,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. ZDFneo kam zur gleichen Zeit mit "Ein starkes Team" auf 2,03 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent. Tagesmarktführer war selbstredend das ZDF mit 21,1 Prozent Marktanteil, Das Erste erreichte 8,3 Prozent. Beim jungen Publikum holten die Mainzer 14,3 Prozent und setzten sich damit noch vor RTL, das auf 10,9 Prozent kam. Auch Sky überzeugte hier mit 2,0 Prozent.

