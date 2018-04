"The Biggest Loser"-Doku in Sat.1 kaum gefragt

Die zurückliegende Staffel von "The Biggest Loser" ist für Sat.1 ein schöner Erfolg gewesen, die nun gezeigte Doku konnte daran aber nicht anknüpfen. Bei RTL lief es besser, aber auch nicht berauschend. Dafür präsentierten sich tagsüber einige Formate in guter Verfassung.

Mit durchschnittlich rund 12,7 Prozent Marktanteil hat "The Biggest Loser" in den vergangenen Wochen bei Sat.1 überzeugt, das Finale kam in der Primetime am Sonntag sogar auf 15,6 Prozent. Am Mittwoch hat man angesichts dessen eine Doku ins Programm genommen, die sich mit ehemaligen Kandidaten der Show beschäftigte. Mit 480.000 jungen Zuschauern und 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war "The Biggest Loser - Unser neues Leben" aber kein Erfolg. Mit der CL-Partie im ZDF hatte Sat.1 aber auch einen starken Gegner. Die Gesamt-Reichweite lag bei 900.000.

Etwas besser machte es RTL, wo "Die 25 packendsten Augenblicke" auf 1,80 Millionen Zuschauer kam, knapp die Hälfte davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag damit bei 8,9 Prozent. "Stern TV" holte später noch 9,2 Prozent. Dass es für RTL dennoch zu einem Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent reichte, ist dem restlichen Programm geschuldet.

So holte "Punkt 12" bereits zur Mittagszeit gute 14,1 Prozent und half auch dem neuen "Meine Geschichte - Mein Leben" auf die Beine, das mit 14,0 Prozent überzeugte. Damit schrammte das neue Format nur knapp an seinem bisherigen Rekord vorbei. Auch "Verdachtsfälle" hielt sich im Anschluss noch bei 12,7 Prozent, ehe es für eine Spezial-Folge auf 11,1 Prozent nach unten ging. Dafür erlebte "Unter Uns" mir 14,6 Prozent einen seiner besseren Tage und "GZSZ" war am Vorabend mit 20,8 Prozent ohnehin das Maß der Dinge - mit keiner anderen Sendung erreichte RTL am Mittwoch noch mehr junge Zuschauer.

Gegen die starke Konkurrenz am Mittwoch schwer getan hat sich auch RTL II: Eine neue Ausgabe von "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" erreichte nur 4,0 Prozent Marktanteil und lag damit auf dem Niveau der Vorwoche. Eine Wiederholung der "Teenie-Mütter" hielt sich danach recht stabil bei 3,9 Prozent, danach ging es für "Babys! Kleine Wunder - Großes Glück" aber auf 2,9 Prozent hinab.