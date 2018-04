Staffel-Bestwert: "Cobra 11" lässt Tiefpunkt hinter sich

© MG RTL D / Guido Engels

Nachdem zuletzt kaum noch mehr als zwei Millionen Zuschauer einschalteten, konnte "Alarm für Cobra 11" den Tiefpunkt diesmal wieder deutlich hinter sich lassen. An "Germany's next Topmodel" kam die RTL-Serie aber nicht vorbei.



27.04.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 27.04.2018 - 08:57 Uhr

"Germany's next Topmodel" war am Donnerstag die meistgesehene Sendung in der Primetime, war allerdings nicht ganz so dominant wie in der Vorwoche, als der Marktanteil noch bei mehr als 18 Prozent gelegen hatte. Diesmal kam die ProSieben-Show mit Heidi Klum auf 1,51 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und einen Marktanteil von 16,2 Prozent, insgesamt bewegte sich die Reichweite der "Topmodel"-Suche mit 2,22 Millionen Zuschauern auf dem Niveau der vergangenen drei Wochen.

Den Tagessieg heimste in der Zielgruppe allerdings RTL ein - dort verzeichnete "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Vorabend nämlich sogar 1,55 Millionen junge Zuschauer, was den Marktanteil zu dieser Zeit auf starke 21,2 Prozent trieb. Gute Nachrichten kommen für die Kölner aber auch von "Alarm für Cobra 11": Nachdem in der vorigen Woche kaum mehr als zwei Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, zog die Reichweite diesmal um mehr als eine halbe Million an. Den Tiefpunkt konnte die Serie also deutlich hinter sich lassen.

Zuschauer-Trend: Alarm für Cobra 11



Insgesamt verzeichnete eine neue Folge immerhin 2,55 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 13,9 Prozent so gut aus wie noch nie in diesem Jahr. Mit einer Wiederholung hatte RTL danach aber keinen Erfolg: Mehr als 9,2 Prozent waren für "Cobra 11" nicht drin. "Jenny - echt gerecht" kam anschließend auf 9,9 Prozent sowie insgesamt 1,46 Millionen Zuschauer - für sich genommen sind das zwar keine berauschenden Zahlen, allerdings war die Folge ja auch gerade erst in der Primetime zu sehen.

Eine weitere Folge von "Jenny" schaffte am späten Abend zudem immerhin noch 11,6 Prozent Marktanteil. Damit war RTL nach 23 Uhr deutlich besser dran als ProSieben, wo zwei Folgen von "Perfect Shot" mit Marktanteilen von 5,6 und 3,4 Prozent baden gingen. Sat.1 erzielte mit seinen Krimiserien sogar den ganzen Abend über einstellige Werte, vor allem "Profiling Paris" erwies sich mit 5,2 Prozent als Schwachstelle.

