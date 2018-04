Aufatmen, RTL: "Team Ninja Warrior" legt kräftig zu

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Gegen "The Biggest Loser" blieb "Team Ninja Warrior Germany" noch chancenlos, doch in der zweiten Woche zogen die Quoten der neuen RTL-Show nun spürbar an. Bestwerte gab es zudem für "Grill für den Profi" und die "Trucker Babes".



30.04.2018 - 08:47 Uhr von Alexander Krei 30.04.2018 - 08:47 Uhr

Bei RTL kann man erst mal aufatmen: Nachdem die neue Action-Gameshow "Team Ninja Warrior Germany" in der vergangenen Woche mit gerade mal neun Prozent Marktanteil einen völligen Fehlstart hinlegte, zog das Interesse mit der zweiten Folge spürbar an. 2,06 Millionen Zuschauer sahen am Sonntagabend zu und damit über 400.000 mehr als bei der Premiere. Während der Gesamt-Marktanteil bei eher unspektakulären 7,0 Prozent lag, verzeichnete die Show in der Zielgruppe mit 1,23 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern solide 12,6 Prozent Marktanteil.

Hier machte sich sehr deutlich bemerkbar, dass die Show-Konkurrenz am Sonntagabend ohne das Finale von "The Biggest Loser" längst nicht so hart war wie vor sieben Tagen. Auch für Vox war angesichts dessen mehr drin als zuletzt: Dort steigerte sich "Grill den Profi" mit Nelson Müller auf sehr gute 8,8 Prozent Marktanteil und damit auf den mit Abstand besten Wert seit dem Abschied von Steffen Henssler. Insgesamt schalteten 1,47 Millionen Zuschauer ein, was einem Plus von knapp 400.000 Zuschauern gegenüber der vergangenen Woche darstellte. Mit diesem Erfolg im Nacken steigerte sich "Prominent!" später am Abend sogar auf stolze 12,3 Prozent Marktanteil.

Freuen kann man sich aber auch bei kabel eins, wo die Reportage-Reihe "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" ebenfalls so gut lief wie noch nie. Gute 6,2 Prozent Marktanteil verbuchte das Format in der Zielgruppe, insgesamt zog die Reichweite auf 1,03 Millionen Zuschauer an. Für Sat.1 verlief der Abend indes recht solide: So erreichte der Sender mit "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe, das Thrillerdrama "Escobar: Paradise Lost" tat sich im Anschluss mit 8,6 Prozent etwas schwerer.

ProSieben war mit seinen Film-Wiederholungen deutlich gefragter und verbuchte mit "Django Unchained" zunächst 2,26 Millionen Zuschauer sowie überzeugende 13,8 Prozent Marktanteil, ehe "The Unforgiven" zu später Stunde noch 13,4 Prozent schaffte. Der "Polizeiruf 110" siegte derweil bei Jung und Alt, tat sich mit genau sieben Millionen Zuschauern aber etwas schwerer als der "Tatort". Das wiederum wusste das ZDF für sich zu nutzen, das mit der Reihe "Frühling - Gute Väter, schlechte Väter" auf 5,35 Millionen Zuschauer kam und einen Marktanteil von 16,9 Prozent verzeichnete.

Teilen