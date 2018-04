"Anne Will" macht aus Krimi-Erfolg derzeit zu wenig

© NDR/Wolfgang Borrs

Der ARD-Polittalk mit Anne Will fährt aktuell deutlich schwächere Quoten ein, jetzt verbuchte die Sendung sogar die schwächste Reichweite des laufenden Jahres. Deutlich weniger als drei Millionen Zuschauer blieben nach dem "Polizeiruf" dran.



30.04.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei

Der "Polizeiruf 110" tat sich ein ganzes Stück schwerer als der "Tatort" und verzeichnete die niedrigste Sonntagskrimi-Reichweite des Jahres - mit genau sieben Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 22,1 Prozent kann man bei der ARD aber natürlich trotzdem zufrieden sein, zumal der Tagessieg nicht zu nehmen war. Wirklich enttäuschend sind dagegen die Quoten von "Anne Will". Der Polittalk zum Thema "Erst Macron, dann Merkel - wer hat mehr bei Trump erreicht?" hielte im Anschluss nämlich gerade mal 2,71 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Damit musste die Polittalkerin die schwächste Reichweite seit Oktober hinnehmen, der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent und damit nur mit Mühe im zweistelligen Bereich. Ohnehin verzeichnete "Anne Will" in diesem Jahr bislang mit nur zwei Ausgaben mehr als vier Millionen Zuschauer, 2017 war der Sprung über diese Marke dagegen noch mit fast jeder Ausgabe drin. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die Sendung am Sonntagabend schwer: Nachdem der "Polizeiruf 110" im Vorfeld noch starke 17,5 Prozent Marktanteil erzielte, kam der Talk danach nicht über 5,0 Prozent hinaus.

Zuschauer-Trend: Anne Will



Wirklich berauschend lief es abseits von "Tagesschau" und Krimi fürs Erste am Sonntag ohnehin nicht: Tagsüber gelang dem Sender zu keiner Zeit ein zweistelliger Marktanteil. Am besten lief es noch für die "Lindenstraße", die mit 1,94 Millionen Zuschauern auf 9,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam und auch bei den Jüngeren mit 7,8 Prozent ganz ordentlich lief. Beim anschließenden "Weltspiegel" blieben dagegen schon nur noch 1,54 Millionen Zuschauer dran, sodass der Gesamt-Marktanteil auf 6,6 Prozent zurückging.

Mit einem Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent landete Das Erste am Sonntag dann übrigens auch nur auf dem dritten Platz - wenn auch nur knapp hinter dem ZDF und RTL. Das ZDF war zudem auch am späten Abend deutlich gefragter als "Anne Will": So verzeichnete das "heute-journal" um 21:45 Uhr im Schnitt 4,64 Millionen Zuschauer, "Kommissar Beck" hielt danach mit einer neuen Folge noch 3,34 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

