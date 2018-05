Karl Marx wenig gefragt: ZDFneo schlägt das ZDF deutlich

© ZDF/Martin Christ

Anlässlich seines 200. Geburtstages widmete das ZDF Karl Marx am Mittwoch ein Dokudrama-Porträt mit Mario Adorf in der Hauptrolle. Das stieß allerdings auf überschaubares Interesse. Das ZDF fiel in der Primetime deutlich hinter ZDFneo zurück.



03.05.2018 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 09:40 Uhr

Nur 2,2 Millionen Zuschauer entschieden sich am Mittwochabend für "Karl Marx - Der deutsche Prophet" im ZDF. Das Dokudrama über den Vordenker der Kommunisten ließ den ZDF-Marktanteil beim Gesamtpublikum in der Primetime auf sehr magere 7,5 Prozent sinken, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden die Normalwerte mit 4,2 Prozent Marktanteil ebenfalls deutlich unterboten.

Doch in Mainz kann man sich mit zwei Dingen trösten: Weil es von Marx abgesehen sonst wieder gut lief - "Bares für Rares" etwa holte am Nachmittag wieder fast 23 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, die "SOKO Wismar" am Vorabend 19 Prozent, zudem ließ das "heute-journal" die Reichweite ab 21:45 Uhr direkt wieder um eine Million Zuschauer ansteigen - war das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem Tagesmarktführer. Und dank ZDFneo blieben viele Zuschauer auch um 20:15 Uhr in der ZDF-Familie.

2,76 Millionen Zuschauer sahen sich nämlich in dieser Woche eine weitere Wiederholung aus der Krimi-Reihe "Ein starkes Team" an - das war die dritthöchste Zuschauerzahl in der Geschichte von ZDFneo, das damit in der Primetime weit vor dem eigentlichen Muttersender lag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg auf für ZDFneo herausragende 9,4 Prozent, 3,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. "Wilsberg" sahen direkt im Anschluss noch 1,9 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auch ab 21:45 Uhr mit 8,4 Prozent auf sehr hohem Niveau verweilen ließ. Das schlägt sich natürlich auch im Tagesmarktanteil nieder: ZDFneo kam da beim Gesamtpublikum auf 5,2 Prozent und erreichte damit im Senderranking Platz 5 noch vor ProSieben, Vox, kabel eins und RTL II. Den Anspruch, ein jüngeres Publikum fürs ZDF zu gewinnen, wurde ZDFneo freilich nur sehr bedingt gerecht. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Tagesmarktanteil mit 2,2 Prozent deutlich niedriger - trotzdem war ZDFneo aber auch hier der größte unter den kleinen Sendern.

Die Marktführung in der Primetime ging unterdessen auch nicht an ZDFneo, sondern an Das Erste - wo mit "Der Novembermann" mit Götz George und Burghardt Klaußner allerdings nur eine Wiederholung aus dem Jahr 2007 lief. 3,8 Millionen Zuschauer schalteten den Film ein. Mit 12,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum dürfte man beim Ersten zufrieden sein, 6,0 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen