"Cobra 11"-Abschied mit Bestwert, "Topmodels" aber vorn

Nach zwischenzeitlich recht enttäuschenden Quoten konnte sich "Alarm für Cobra 11" zum Ende der kurzen Frühjahrsstaffel deutlich steigern. "Germany's Next Topmodel" blieb trotzdem vorn, mit den "About You Awards" war für ProSieben hingegen nicht viel zu holen



04.05.2018 - 09:00 Uhr von Uwe Mantel 04.05.2018 - 09:00 Uhr

Auf zwischenzeitlich weniger als 12 Prozent Marktanteil war "Alarm für Cobra 11" in der sechs neue Folgen umfassenden Frühjahrsstaffel zwischenzeitlich gefallen - das war zwar noch immer mehr als der in den letzten Jahren zurechtgestutzte RTL-Senderschnitt, aber trotzdem eher enttäuschend. Mit nur noch knapp über zwei Millionen Zuschauern wurde vor zwei Wochen sogar ein Allzeit-Reichweitentief markiert. Die letzte der neuen Folgen konnte nun aber nochmal überzeugen.

So reichte es am Donnerstagabend für einen Marktanteil von 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Zuschauern - der bisherige Bestwert dieser Staffel wurde damit um über einen Prozentpunkt übertroffen. 2,58 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 8,8 Prozent. Mit Wiederholungen kann RTL hingegen nicht punkten: Direkt im Anschluss ging's mit einer alten Folge dann nämlich auf 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nach unten, "Jenny - Echt gerecht" kam in der Zweitausstrahlung auf 8,2 und 9,4 Prozent Marktanteil. Das lässt erahnen, dass in den kommenden Wochen eine schwere Zeit bevor steht, dann zeigt RTL donnerstags - mit Ausnahme des Feiertags kommende Woche - nämlich nur noch Wiederholungen.

Marktanteils-Trend: Alarm für Cobra 11



Trotz des Aufschwungs für "Cobra 11": Den Primetime-Sieg konnte RTL ProSieben nicht streitig machen. Der ging auch in dieser Woche wieder an "Germany's Next Topmodel" (das allerdings trotzdem noch weniger junge Zuschauer erreichte als am Vorabend "GZSZ", das einmal mehr den Tagessieg für sich beanspruchte). Die "Topmodels" holten wie in der vergangenen Woche einen guten Marktanteil von 16,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern, 2,29 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

Ernüchternd bleibt allerdings, wie wenig das nachfolgende Magazin "red." daraus macht. 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind zwar mehr als der Senderschnitt, eigentlich müsste aber deutlich mehr drin sein. Ab 23 Uhr zeigte ProSieben dann die "About You Awards", die an Social-Media-Stars verliehen werden. 500.000 Zuschauer wollten das noch sehen, mehr als 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war damit am späten Abend nicht zu holen. Die Sendung sprach aber freilich in erster Linie auch ein sehr junges Publikum an. Bei den 14- bis 19-Jährigen lag der Marktanteil dann auch immerhin bei 18,7 Prozent, schon jenseits der 20 ging's dann aber deutlich abwärts.

Beim Gesamtpublikum machten den Tagessieg unterdessen wieder die Öffentlich-Rechtlichen unter sich aus. Klar die Nase vorn hatte das ZDF mit dem Film "Ausgerechnet Sylt", den 5,23 Millionen Zuschauer einschalteten, was 17,5 Prozent Marktanteil entsprach. "Hirschhausens Quiz des Menschen" hatte da deutlich das Nachsehen. Mit 3,89 Millionen Zuschauern und 13,0 Prozent Marktanteil lag aber auch die ARD-Show im grünen Bereich.

