"Professor T." meldet sich mit Tagessieg zurück

So viele Zuschauer wie in den letzten Wochen "Der Alte" holte "Professor T." am Freitagabend im ZDF zwar nicht, für den Tagessieg reichte es aber allemal. Auch Das Erste fuhr mit "Daheim in den Bergen" aber wieder ganz gut.



05.05.2018 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2018 - 09:05 Uhr

Dank Matthias Matschke alias "Professor T." geht es auf dem Krimi-Sendeplatz am Freitagabend im ZDF in den nächsten Wochen wieder etwas unkonventioneller zu als man das sonst gewohnt ist. Das sorgte zwar auch direkt dafür, dass nicht mehr fünf Millionen Zuschauer einschalteten wie zuletzt bei "Der Alte" - doch zufrieden sein kann man in Mainz trotzdem.

So sahen 4,21 Millionen Zuschauer den Auftakt der zweiten Staffel um 20:15 Uhr. Damit war "Professor T." die meistgesehene Sendung des Freitags. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,2 Prozent Marktanteil erreicht - auch bei den Jüngeren lief "Professor T." damit etwas schwächer als zuletzt "Der Alte". "Professor T." kam auch nicht ganz an die Reichweiten der ersten Staffel heran, die im vergangenen Jahr allerdings auch noch samstags und bereits im Februar zu sehen war. Im Schnitt sahen dort 4,6 Millionen Zuschauer zu.

Dass "Professor T." ein paar Zuschauer weniger anspült als "Der Alte", machte sich direkt im Anschluss dann auch bei "Letzte Spur Berlin" bemerkbar, das über 600.000 Zuschauer weniger zählte als in der vergangenen Woche. 4,13 Millionen waren es insgesamt an der Zahl, angesichts von 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gibt's aber trotzdem wenig zu meckern. Verlassen konnte sich das ZDF auch wieder auf die "heute-show": 3,76 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein. 16,0 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 11,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "Sketch History" sahen danach noch zwei Millionen Zuschauer.

Stärkster Verfolger des ZDF am Freitagabend war in Sachen Reichweite wieder Das Erste. Hier lockte der Film "Daheim in den Bergen" 3,76 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil fiel mit 13,4 Prozent beim Gesamtpublikum gewohnt gut aus. 6,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. Am späteren Abend waren mit Wiederholungen von "Tatort" und "Kommissar Wallander" dann aber nur noch einstellige Marktanteile zu holen.

