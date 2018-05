"Krass Schule" empfiehlt sich bei RTL II für mehr

© RTL II

RTL II war im Nachmittagsprogramm in den letzten Monaten sehr umtriebig und hat diverse neue Formate getestet. So gut wie das Anfang der Woche gestartete "Krass Schule - Die jungen Lehrer" lief davon noch keines.



05.05.2018 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2018 - 09:34 Uhr

Wenn die Quoten von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" in den verbleibenden beiden Test-Wochen nicht noch deutlich einbrechen, dann stehen die Chancen gut, dass man der Produktion von RedSeven Entertainment künftig regelmäßig im Programm von RTL II begegnet. Die Bilanz der ersten Woche fiel nämlich richtig stark aus. Mit Ausnahme des Maifeiertags am Dienstag, an dem RTL II sein reguläres Daytime-Programm zeigte und insgesamt deutlich schwächer fuhr als an "normalen" Tagen, lag "Krass Schule" durchweg klar über dem Senderschnitt.

Am Mittwoch und Donnerstag kam "Krass Schule" auf jeweils 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern, am Freitag reichte es noch für 7,2 Prozent Marktanteil. Zwischen 260.000 und 290.000 Zuschauer wollten "Die jungen Lehrer" in den ersten fünf Tagen sehen. Für "Krass Schule" spricht zudem, dass das Zusammenspiel mit "Köln 50667" sehr gut funktioniert, die Soap lag am Freitag den dritten Tag in Folge über der 11-Prozent-Marke. 11,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, um genau zu sein. Damit performt "Köln 50667" derzeit besser als "Berlin - Tag & Nacht", das mit 9,6 Prozent Marktanteil aber ebenfalls ein voller Erfolg war. Hilfreich für den guten Einstand von "Krass Schule" war allerdings auch, dass "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" davor ebenfalls eine starke Woche hatte, am Freitag lag der Marktanteil bei 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Krass Schule" ist eines von vielen Formaten, die RTL II in den vergangenen Monaten am Nachmittag getestet hat. Neben klaren Flops wie "Einfach hairlich", dem Talk "Detlef" oder Katzenbergers "3 Boxen, Dein Style", waren darunter auch Produktionen mit ordentlichen Quoten, darunter "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" und "Station B1 - Kinderärzte mit Herz" mit im Schnitt 5,5 bzw. 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

