Jenke macht bei RTL zwar Mut, aber keine Quoten

Zwei Stunden hat RTL am Montagabend freigeräumt, um dort eine Reportage mit Jenke von Wilmsdorff zum Thema Brustkrebs zu zeigen. Belohnt wurde man dafür nicht, die Quoten blieben überschaubar. Der Primetime-Sieg ging an ProSieben.



08.05.2018 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 08.05.2018 - 09:12 Uhr

Statt "Wer wird Millionär?" oder "Undercover Boss" hat RTL in dieser Woche am Montagabend auf ein eher schweres Thema gesetzt. In "Jenke macht Mut!" beschäftigte sich Jenke von Wilmsdorff rund zwei Stunden lang mit dem Thema Brustkrebs - ein ungewöhnliches Thema für RTL und eine prominente Programmierung. Die Quoten waren dann allerdings nicht wirklich gut: Nur 860.000 junge Zuschauer schalteten ein und sorgten so für 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,56 Millionen.

Den Sieg in der Primetime musste man damit ProSieben überlassen, wo eine alte "Big Bang Theory"-Folge um 21:40 Uhr auf 930.000 junge Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil kam. Bis auf eine Wiederholung erzielten alle alten Folgen zweistellige Werte, auch "The Middle" steigerte sich nach zwei schwachen Wochen wieder auf deutlich bessere 10,2 Prozent. Auch "Late Night Berlin" konnte sich von seinem Tief in der vergangenen Woche, als nur 5,9 Prozent gemessen wurden, wieder entfernen und holte jetzt immerhin wieder 7,7 Prozent. Damit lag Klaas Heufer-Umlauf aber noch immer im roten Bereich.

Bei den Tagesmarktanteilen lagen RTL und ProSieben dann entsprechend dicht beieinander. Dank der starken Soaps am Vorabend landete RTL bei 10,4 Prozent und damit immerhin noch im zweistelligen Bereich. Dieser blieb ProSieben mit 9,9 Prozent denkbar knapp verwehrt. In Unterföring wird man mit dieser Zahl aber wohl deutlich besser leben können als in Köln.

