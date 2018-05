Katastrophale Quoten fürs Comeback von "Will & Grace"

© 2017 Universal Television LLC.

Sollte sich ProSieben so etwas wie einen Hype um das Comeback von "Will & Grace" erhofft haben, so wurde der Sender am Mittwoch bitter enttäuscht. Die Serie fand trotz der prominenten Programmierung in der Primetime kaum Zuschauer.



10.05.2018 - 08:54 Uhr von Alexander Krei 10.05.2018 - 08:54 Uhr

Während das Comeback von "Will & Grace" im Herbst in den USA mit starken Quoten über die Bühne ging, schienen hierzulande Zweifel angebracht, ob die Comedyserie das Zeug zum Hit hat, immerhin fristete sie in der Vergangenheit eher ein Schattendasein. Die Premiere der achten Staffel versendete Sat.1 einst nachts um 4:30 Uhr. Dass ProSieben der Neuauflage dennoch einen prominenten Platz in der Primetime gewährte, war also durchaus mutig - belohnt wurde der Sender dafür allerdings nicht, wie sich jetzt zeigt.

Von den 1,26 Millionen Zuschauern, die zuvor noch "Grey's Anatomy" sahen, blieben im Anschluss jedenfalls weniger als die Hälfte für "Will & Grace" dran. Gerade mal 590.000 Zuschauer sahen die Auftakt-Folge der neuen Staffel, in der Zielgruppe sackte der Marktanteil von 11,2 auf miese 5,3 Prozent ab. Und es sollte sogar noch schlimmer kommen: Schon die zweite Folge musste sich mit 4,3 Prozent begnügen, bei der dritten blieb sogar nur noch ein Marktanteil von 4,1 Prozent übrig. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt lediglich 380.000 Zuschauer dabei, sodass der Marktanteil hier nur 1,7 Prozent betrug.

Bei der vierten "Will & Grace"-Folge ging's dann zumindest noch einmal leicht nach oben, doch 390.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe sind freilich alles andere als erfolgreich. ProSieben war damit am Mittwochabend zeitweise das schwächste der acht Vollprogramme und fiel beim jungen Publikum am späten Abend sogar hinter ZDFneo zurück, das ab 21:45 Uhr mit einer "Wilsberg"-Wiederholung auf starke 4,5 Prozent Marktanteil kam. Auch "Two and a half Men" konnte im weiteren Verlauf nur noch wenig reißen und blieb bei ProSieben im einstelligen Bereich hängen.

Entsprechend ernüchternd fällt daher der Blick auf die Tagesmarktanteile aus: Mehr als 8,5 Prozent war für ProSieben am Mittwoch in der Zielgruppe nicht drin - das reichte letztlich aber trotzdem noch für den zweiten Platz hinter RTL, das auf 12,3 Prozent kam.

