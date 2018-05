"Professor T." legt beim jungen Publikum spürbar zu

© ZDF/Johanna Brinckman

Nachdem "Professor T." in der vergangenen Woche etwas schwächer als gewohnt beim jungen Publikum war, ging es nun wieder deutlich nach oben. Insgesamt holte das ZDF zwar einen ungefährdeten Doppelsieg, "Der Alte" dürfte dem Sender dennoch fehlen.



12.05.2018 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 09:24 Uhr

"Professor T." hat auch in Woche zwei auf seinem neuen Sendeplatz gute Quoten eingefahren: 4,03 Millionen Menschen sahen sich die zweite Folge der neuen Staffel an. Das waren zwar fast 200.000 weniger als vor einer Woche und damit so wenige wie noch nie zuvor, der Marktanteil lag dennoch bei sehr guten 14,8 Prozent. Besonders erfreulich ist außerdem die Entwicklung beim jungen Publikum: Die Serie steigerte sich auf 680.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, hier wurden 8,6 Prozent gemessen. Das waren deutlich mehr als vor sieben Tagen, als die 7,7 Prozent einen neuen Tiefstwert markierten.

"Letzte Spur Berlin" unterhielt im Anschluss noch 4,06 Millionen Zuschauer und machte den Doppelsieg des ZDF damit perfekt, 14,5 Prozent Marktanteil standen hier auf der Uhr. Beim jungen Publikum waren es 9,2 Prozent. Der Serien-Freitag ist damit ein schöner Erfolg für das ZDF, als man aber noch "Der Alte" ins Quotenrennen schickte, lief es stets noch etwas besser. Diese Serie erreichte zuletzt nicht selten mehr als fünf Millionen Zuschauer, davon ist "Professor T." derzeit recht weit entfernt, das zieht auch "Letzte Spur Berlin" etwas nach unten.

Den Tag abgerundet hat für das ZDF dann mal wieder die "heute show" am späten Abend. Mit 3,46 Millionen Zuschauern und 15,1 Prozent lief es schon beim Gesamtpublikum sehr gut, bemerkenswert waren aber mal wieder die Werte bei den jungen Zuschauern. Mit 930.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war man hinter RTL der erfolgreichste Sender am Freitag, 11,9 Prozent Marktanteil holte Oliver Welke.

Gut lief es am Freitag auch für Das Erste. Das Familendrama "Daheim in den Bergen" interessierte 3,62 Millionen Menschen, damit waren 13,2 Prozent drin. Beim jungen Publikum spielte der Film mit 5,5 Prozent erwartungsgemäß keine Rolle. Danach setzten dann aber die Probleme ein: Ein alter "Tatort" kam am späten Abend nur auf 10,0 Prozent Marktanteil, "Kommissar Wallander" blieb danach bei nur noch 8,6 Prozent hängen.

