Auf und ab: "Team Ninja Warrior" ist wieder zweistellig

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Den Tiefstwert der Vorwoche hat "Team Ninja Warrior Germany" hinter sich gelassen: Am Sonntag ging es für die RTL-Show zumindest wieder leicht nach oben. Tagsüber war auf die Formel 1 Verlass, Nitro punktete mit dem 24h-Rennen.



14.05.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 14.05.2018 - 09:01 Uhr

Die Quoten der neuen Action-Gameshow "Team Ninja Warrior Germany" fahren weiter Achterbahn. Nachdem der Marktanteil in der vergangenen Woche von mehr als zwölf auf das Rekord-Tief von 8,7 Prozent gesunken war, ging es nun immerhin wieder in den zweistelligen Bereich nach oben. 1,12 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen immerhin 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was freilich trotzdem kein ruhmreicher Wert für RTL ist. Insgesamt schalteten 1,79 Millionen Zuschauer ein, über 300.000 mehr als vor einer Woche.

Die "Spiegel TV"-Ausgabe zum 30-jährigen Jubiläum hielt im Anschluss dann nur 1,07 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte 9,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Eher mäßig kam zudem das Porträt über Meghan Markle am Vorabend an: Obwohl "RTL aktuell" zunächst fast 19 Prozent Marktanteil verbuchte, musste sich "Meghan Markle - Die Rolle ihres Lebens" mit nur 11,8 Prozent begnügen. Die Gesamt-Reichweite wurde beinahe halbiert und sank von 3,51 Millionen auf 1,85 Millionen Zuschauer.

Verlassen konnte sich RTL am Sonntag aber zumindes tauf die Formel 1, die ab 15:13 Uhr im Schnitt 4,73 Millionen Zuschauer erreichte. Beim Gesamtpublikum erzielte der Große Preis von Spanien damit starke 31,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 26,7 Prozent drin. Als man später vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring berichtete, blieben immerhin noch 2,14 Millionen Zuschauer dran. Hier verzeichnete der Kölner Sender in der Zielgruppe einen guten Marktanteil von 13,8 Prozent.

Ein Erfolg war das Rennen aber auch für Nitro, das mit seiner Live-Übertragung aus der Eifel am Sonntag im Schnitt auf 4,4 Prozent Marktanteil kam. Am Abend drehte der Männersender schließlich mit seinen US-Krimis aus und erzielte etwa mit "CSI: NY" 820.000 Zuschauer. Der Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent kann sich in jedem Fall sehen lassen, RTL selbst war dank der Formel 1 mit 11,8 Prozent Marktführer in der Zielgruppe. ProSieben kam als größter Verfolger auf nur 8,8 Prozent, Sat.1 auf 8,2 Prozent.

