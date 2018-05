Balders "Promi-Flaschendrehen" mit erfolgreichem Einstand

© Sat.1/Guido Engels

"Das große Promi-Flaschendrehen" hat am Freitag einen erfolgreichen Start hingelegt. Beim jungen Publikum erzielte die Sat.1-Show mit Hugo Egon Balder einen guten zweistelligen Marktanteil, musste sich allerdings "Let's dance" geschlagen geben.



26.05.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 26.05.2018 - 09:26 Uhr

Seit der erfolgreichen Rückkehr von "Genial daneben" ist Hugo Egon Balder wieder gut im Geschäft. Am Freitagabend war der Moderator nun erstmals mit dem "Großen Promi-Flaschendrehen" in Sat.1 zu sehen - und das war vor allem beim jungen Publikum ein schöner Erfolg. Während die Gesamt-Zahlen mit 1,59 Millionen Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil eher mäßig waren, lief's in der Zielgruppe richtig gut. Dort reichten 880.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für überzeugende 11,9 Prozent Marktanteil.

An "Let's dance" kam Balders "Flaschendrehen"-Premiere allerdings nicht vorbei. Die RTL-Tanzshow erreichte wie schon in der Vorwoche einen Marktanteil von 15,9 Prozent in der Zielgruppe. Geringfügig mehr junge Zuschauer lockte der Kölner Sender am Freitag allerdings mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an. Der Soap-Dauerbrenner punktete am Vorabend mit starken 22,1 Prozent Marktanteil, nachdem schon "Alles was zählt" auf beachtliche 16,8 Prozent gekommen war.

Mit Problemen hatte RTL dagegen tagsüber zu kämpfen, weil sämtliche Scripted Realitys im einstelligen Bereich hängen blieben. Auch die erst vor wenigen Wochen ins Programm genommene Reihe "Meine Geschichte - mein Leben" blieb um 14:00 Uhr mit nur 8,6 Prozent äußerst blass. Ungleich besser schlug sich die neue Sat.1-Sendung "Inspektion 5 - Köln Mülheim", die parallel dazu auf 14,4 Prozent kam und nur knapp an einem neuen Bestwert vorbeischrammte. Insgesamt hatten 1,07 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

"Dringend tatverdächtig - Duisburg Crime Stories" tat sich dagegen um 19:00 Uhr auch zum Ende der ersten Woche schwer. Mehr als 1,04 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 6,8 Prozent waren am Vorabend für die Scripted Reality nicht zu holen. Weitaus erfolgreicher lief es für die Soaps von RTL II: Dort kam "Köln 50667" zunächst auf 10,5 Prozent Marktanteil, "Berlin - Tag & Nacht" verbuchte anschließend noch 9,5 Prozent in der Zielgruppe.

