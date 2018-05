Darts tut sich bei ProSieben auch in diesem Jahr schwer

© ProSieben

ProSieben hat mit den Darts German Masters auch in diesem Jahr nichts reißen können. Der Marktanteil bewegte sich am späten Abend im tief einstelligen Bereich. Unter den kleinen Sendern konnte derweil Tele 5 dank Oliver Kalkofe punkten.



26.05.2018 - 09:43 Uhr von Alexander Krei 26.05.2018 - 09:43 Uhr

Vor einer Weltrekord-Kulisse fanden am Freitag die German Masters im Darts auf Schalke statt - die Quoten, die ProSieben am späten Abend mit der Übertragung der Entscheidung erzielte, waren dagegen nicht rekordverdächtig. Als der Sender um 22:45 Uhr einstieg, wurden im Schnitt lediglich 550.000 Zuschauer gezählt. In der Zielgruppe verbuchte ProSieben damit letztlich nur einen ernüchternden Marktanteil von 6,2 Prozent. Damit lief's ähnlich mäßig wie vor einem Jahr, als man sogar noch zur besten Sendezeit an den Start gegangen war.

Die Zeit bis 22:45 Uhr überließ man diesmal hingegen ProSieben Maxx, wo das Interesse des Publikums zwar deutlich geringer ausfiel als später bei ProSieben, letztlich aber reichte, um für den kleinen Sender zumindest als solider Erfolg durchzugehen. Ab 14:45 Uhr lag der Marktanteil im Schnitt bei immerhin 1,2 Prozent, insgesamt zählte ProSieben Maxx über mehr als acht Stunden hinweg 120.000 Zuschauer bei der World Series of Darts.

Deutlich gefragter als Darts war bei ProSieben unterdessen "Star Trek", wenngleich der Spielfilm zu Beginn des Abends einen zweistelligen Marktanteil knapp verpasste. Auf 9,6 Prozent brachte es der Streifen, insgesamt schalteten 1,25 Millionen Zuschauer ein. Einige Film-Fans fanden zu diesem Zeitpunkt auch den Weg zu RTL II, wo "Source Code" mit 830.000 Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil erfolgreich war.

Unter den kleinen Sendern konnte ZDFneo die meisten Zuschauer erreichen: 980.000 entschieden sich dort um 20:15 Uhr für die britische Krimireihe "Lewis" - damit erreichte ZDFneo mehr Menschen als kabel eins und Vox mit ihren Serien. Einen schönen Erfolg gab's zudem für Tele 5, wo "Best of Kalkofes Mattscheibe" auf 1,6 Prozent Marktanteil kam. "Die heiße Scheiße" aus Kalkofes Show punktete am späten Abend sogar mit starken 4,0 Prozent sowie insgesamt 320.000 Zuschauern.

