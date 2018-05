RTL: "Team Ninja Warrior" kann sich zum Finale steigern

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Mit gemischten Gefühlen wird man bei RTL auf die Quoten von "Team Ninja Warrior Germany" blicken. Zum Finale zog das Interesse der Zuschauer zwar noch einmal an, doch alles in allem war die erste Staffel für den Sender kein Erfolg.



28.05.2018 - 09:20 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 09:20 Uhr

RTL war am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent in der Zielgruppe ungefährdeter Marktführer in der Zielgruppe - auch, weil sich der Kölner Sender nachmittags auf die Formel 1 verlassen konnte. Der Große Preis von Monaco lockte ab 15:12 Uhr im Schnitt 5,21 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erreichte nach Angaben von RTL in die Spitze bis zu 6,03 Millionen Fans. Der Marktanteil des Rennens belief sich auf starke 35,3 Prozent.

Einigermaßen zufrieden kann man in Köln aber auch mit "Team Ninja Warrior Germany" sein. Bevor sich in der kommenden Woche noch einmal die Promis messen, schrammte das Finale der Action-Gameshow nur knapp an einem neuen Rekord vorbei. 1,23 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen 12,5 Prozent Marktanteil und machten "Team Ninja Warrior Germany" in der Zielgruppe zum stärksten Verfolger des Münster-"Tatorts".

Marktanteils-Trend: Team Ninja Warrior Germany



Insgesamt schalteten am Sonntag 2,08 Millionen Zuschauer und damit so viele wie noch nie. Unterm Strich fällt die erste Staffel dennoch ernüchternd aus: Nur 1,71 Millionen Zuschauer waren im Schnitt in den vergangenen Wochen dabei, der Marktanteil belief sich in der Zielgruppe auf kaum mehr als zehn Prozent - da wird man sich bei RTL selbst am für gewöhnlich hart umkämpften Sonntagabend ganz bestimmt mehr erhofft haben.

Ernüchternd sind zudem die Quoten des Immoblien-Spezials von "Raus aus den Schulden": Mehr als 1,80 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe waren am Vorabend für das RTL-Format nicht drin. Und auch die Quoten von "Grill den Profi" bei Vox bleiben weiter ausbaufähig. In dieser Woche kam die Kochshow auf 1,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Von den Werten, wie man sie in der Vergangenheit von "Grill den Henssler" kannte, blieb der Sender somit erneut weit entfernt.

