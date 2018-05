"Sat.1-Frühstücksfernsehen" dreht trotz RTL-Stärke auf

© DWDL / Sat.1

Während tagsüber und am Abend zweistellige Marktanteile meist verfehlt wurden, lief's für Sat.1 zumindest am Morgen prächtig. Zum Start in die Woche lag das "Frühstücksfernsehen" auf Rekord-Niveau. Aber auch RTL war erfolgreich.



29.05.2018 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 29.05.2018 - 09:04 Uhr

Bei RTL zeigt der Quoten-Trend von "Guten Morgen Deutschland" weiter nach oben. Am Montag startete das Frühmagazin mit sehr guten 15,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in die Woche - ein schöner Erfolg für den Kölner Sender nach langer Durststrecke. Der Blick auf die Quoten vom Montag zeigt allerdings, dass der steigende Zuspruch für "Guten Morgen Deutschland" keineswegs auf Kosten des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" gehen muss.

Das Konkurrenz-Format aus Berlin schlug sich nämlich noch besser und verfehlte sogar nur knapp einen neuen Jahresbestwert ein. Zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr lag der durchschnittliche Marktanteil der Sendung bei herausragenden 21,1 Prozent in der Zielgruppe. Im Schnitt waren 560.000 Zuschauer dabei. Von Marktanteilen dieser Höhe konnte man bei Sat.1 im weiteren Verlauf des Tages nur noch träumen - hier waren zweistellige Marktanteile die Ausnahme.

So startete die neue Scripted Reality "112 - Rettung in letzter Minute" um 18:00 Uhr mit 8,3 Prozent in der Zielgruppe recht unspektakulär, "Dringend tatverdächtig" enttäuschte im Anschluss mit nur 6,4 Prozent. Besser lief es für Sat.1 zum Start in den Abend, wo "Lethal Weapon" mit 9,7 Prozent Marktanteil einen neuen Staffel-Bestwert markierte. 1,82 Millionen Zuschauer waren hier dabei und damit genauso viele wie im Anschluss bei "Navy CIS", das sich sogar auf 10,0 Prozent steigerte.

Die beiden Folgen von "Hawaii Five-0" erzielten derweil im weiteren Verlauf des Abends nur noch Werte von 8,1 und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Unterm Strich kann man bei Sat.1 aber recht zufrieden sein: Mit einem Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent war der Sender zum Wochenstart Zweiter hinter RTL. Zum Vergleich: ProSieben erzielte 8,8 Prozent, Vox kam auf 8,5 Prozent.

