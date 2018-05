Tiefstwert: "Sing meinen Song" fällt unter Senderschnitt

© MG RTL D / Markus Hertrich

Schon in den letzten Wochen blieb "Sing meinen Song" klar hinter den Quoten der Vorjahre zurück, in dieser Woche fiel das Format gar erstmals unter den Senderschnitt. RTL II war mit "Hartz und Herzlich" deutlich erfolgreicher unterwegs.



30.05.2018 - 09:14 Uhr von Uwe Mantel 30.05.2018 - 09:14 Uhr

Weil RTL "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" mit dem Mallorca-Special diesmal bis in die Primetime zog, war die Konkurrenz-Situation in dieser Woche härter als man das zuletzt gewohnt war. Doch auch unter Berücksichtigung dessen sind die Werte von "Sing meinen Song" in dieser Woche recht ernüchternd: Das Vox-Format fiel mit nur noch 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals unter den Senderschnitt.

Es waren vor allem jüngere Zuschauer, die diesmal fehlten, die Gesamt-Reichweite sank zwar ebenfalls um 170.000 auf 1,32 Millionen, der Rückgang war hier aber weit weniger drastisch. Ohnehin tut sich "Sing meinen Song" in diesem Jahr deutlich schwerer als zuvor. Im vergangenen Jahr stieg der Marktanteil in der Spitze auf bis zu 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt reichte es für 14,2 Prozent. In diesem Jahr liegt der Schnitt nach fünf Folgen bislang bei 9,6 Prozent. Im Anschluss an "Sing meinen Song" konnte dann natürlich auch "Die Mary-Roos-Story" keinen Boden mehr gut machen, das Quotenniveau wurde mit 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber immerhin weitgehend gehalten.

Marktanteils-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



Vox sortierte sich damit auch in dieser Woche wieder hinter RTL II ein, wo sich "Hartz und Herzlich" nun aus dem "Blockmacherring von Rostock" zurückmeldete. Das lief zwar ebenfalls nicht ganz so gut wie "Armes Deutschland" in den vergangenen Wochen - hier waren zuletzt mehr als 11 Prozent Marktanteil erzielt worden - mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen kann man in Grünwald gleichwohl sehr zufrieden sein. 1,23 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 4,6 Prozent. "Die Gruppe - Schrei nach Leben" ließ im Vergleich zur letzten Woche danach auch Federn, blieb mit 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem ein Erfolg. 560.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Chancenlos blieb unterdessen kabel eins, wo "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" nicht über 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. 680.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das waren 280.000 weniger als noch in der Woche zuvor. Erfreulich aber, dass sich das "K1 Magazin" im Anschluss auf 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern konnte.

Teilen