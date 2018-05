"Aktenzeichen"-Special dominiert den Mittwochabend

© ZDF

Mit "Aktenzeichen XY Spezial: Vorsicht, Urlaubsfalle" sicherte sich das ZDF am Mittwochabend den Tagessieg beim Gesamtpublikum, während bei de 14- bis 49-Jährigen RTL mit "Bachelor in Paradise" die Oberhand behielt.



31.05.2018 - 09:59 Uhr von Uwe Mantel 31.05.2018 - 09:59 Uhr

Der Blick auf die Tagesmarktanteile vom Mittwoch zeigt einmal mehr, welch dominierende Stellung das ZDF derzeit beim Gesamtpublikum hat. Mit 14,8 Prozent landeten die Mainzer fast sechs Prozentpunkte vor dem auf zweitplatzierten Das Erste, das sich mit 8,9 Prozent zufrieden geben musste. Dazu trug zum Einen wieder bei, dass es für das ZDF tagsüber schon sehr gut lief - mit 25,5 Prozent Marktanteil für "Bares für Rares" als Highlight. Zum Anderen dominierte das ZDF auch die Primetime.

So sahen sich 4,4 Millionen Zuschauer das "Aktenzeichen"-Special zu Urlaubsfallen an, das reichte für einen Marktanteil von 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Das Erste hatte mit dem Film "13 Uhr mittags" klar das Nachsehen und belegte mit 3,3 Millionen Zuschauern und 13,3 Prozent Marktanteil den zweiten Platz. "Aktenzeichen" lief zudem auch beim jungen Publikum wieder sehr gut und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,7 Prozent.

Damit landete das ZDF bei den jüngeren Zuschauern um 20:15 Uhr auf Rang 3, der Primetime-Sieg ging hier an RTL, wo "Bachelor in Paradise" im Vergleich zur Vorwoche zwar leicht Federn lassen musste, mit 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seine Sache aber weiterhin gut macht. 1,75 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Auch "Plötzlich arm, plötzlich reich" in Sat.1 musste nach dem starken Start in der Vorwoche abgeben, hielt sich mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe aber weiter oberhalb des Senderschnitts.

