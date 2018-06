"Wolfsland" siegt insgesamt, "Bares für Rares" bei Jüngeren

© ZDF/Frank Dicks

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab's am Donnerstagabend zwischen dem Krimi "Wolfsland" im Ersten und "Bares für Rares" im ZDF - mit ganz leichtem Vorsprung für den Krimi. Dafür stellte Lichter-Show bei den Jüngeren auch alle Privaten in den Schatten.



01.06.2018 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2018 - 09:05 Uhr

Im vergangenen Jahr erwies sich der Versuch, den Nachmittags-Hit "Bares für Rares" in einer XXL-Version ins Abendprogramm zu bringen, als größter Primetime-Erfolg des ZDF seit langem, zum Auftakt mit über sechs Millionen Zuschauern. Ganz so stark lief die mittlerweile vierte Folge zwar nicht mehr, ein voller Erfolg blieb die Primetime-Version dennoch: 5,03 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 19,0 Prozent.

Das allerdings reichte diesmal nicht ganz für den Tagessieg - den darf nämlich der Krimi "Wolfsland - Irrlichter" im Ersten für sich reklamieren. Trotz der starken Konkurrenz, steigerte sich die Wolfsland-Reihe mit 5,11 Millionen Zuschauern auf einen neuen Bestwert. Der Marktanteil lag bei 19,2 Prozent. Der Krimi konnte zudem auch bei den jüngeren Zuschauern punkten: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für ebenfalls sehr gute 9,7 Prozent Marktanteil. Neben den "Cobra 11"-Wiederholungen bei RTL war hier nur eine andere Primetime-Sendung stärker - und das war "Bares für Rares".

Die Trödelshow, der von Kritikern ja häufig eine gewisse Behäbigkeit und Gleichförmigkeit vorgeworfen wird, spricht wie kaum eine andere ZDF-Sendung auch jüngere Zuschauer an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei hervorragenden 13,2 Prozent. Nur "GZSZ", das am Vorabend seinen tollen Lauf mit 23,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fortsetzte, hatte am Donnerstag noch mehr junge Zuschauer.

