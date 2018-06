Schwacher Start für neues ProSieben-Ranking "Die Besten"

© obs/ProSieben

ProSieben unternimmt mal wieder einen Anlauf, eine eigene Ranking-Reihe zu etablieren. Die Zusammenstellung großer Erfolgsgeschichten war allerdings selbst keine: Zum Auftakt fielen die Quoten mau aus.



01.06.2018 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2018 - 09:37 Uhr

Während RTL bei seinen Rankingshows seit vielen Jahren an der naheliegenden Benennung "Die 10...", "Die 25..." oder "Die 100..." festhält, kursieren im Hause ProSiebenSat.1 inzwischen diverse Ranking-Formate mit unterschiedlicher Benennung. Dazu kam an diesem Donnerstag nun noch die Reihe "Die Besten" - wo man in der ersten Sendung konsequent nicht die "besten", sondern die "größten Erfolgsgeschichten made in Germany" kürte. Am Titel wird's aber kaum gelegen haben, dass damit nicht allzu viele Zuschauer vor den Fernseher zu locken waren.

Nur 610.000 14- bis 49-jährige waren es jedenfalls, die sich um 20:15 Uhr für ProSieben entschieden, damit blieb der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei mageren 8,2 Prozent hängen. Insgesamt wurden 1,06 Millionen Zuschauer gezählt, was beim Gesamtpublikum 4,3 Prozent Marktanteil entsprach. Angesichts des schwachen Vorlaufs schlug sich das Magazin "red." im Anschluss sogar recht wacker und steigerte den Marktanteil auf immerhin 9,3 Prozent, ehe "Tattoo Fixers on Holiday" mit 6,0 Prozent Marktanteil unterging.

Im Primetime-Ranking rangierte ProSieben am Donnerstag in der Zielgruppe jedenfalls nur auf dem sechsten Platz. Ganz vorne lag bei den jüngeren Zuschauern nämlich die ZDF-Show "Bares für Rares" mit 13,2 Prozent Marktanteil, auch RTL schlug sich mit seinen "Cobra 11"-Wiederholungen diesmal wacker und erreichte zunächst 13,0 und dann 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erste platzierte sich mit seinem Krimi "Wolfsland" (9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen) noch vor dem "Criminal Minds"-Dreierpack, der in Sat.1 mit Werten zwischen 9,4 und 9,6 Prozent aber zumindest ordentlich lief. Knapp vor ProSieben kam zudem noch Vox durchs Ziel, wo der Film "Ich - Einfach unverbesserlich 2" 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte.

Schwerer als zuletzt tat sich bei RTL II "Voller Leben - Meine letzte Liste", das mit 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nun deutlich unter dem Senderschnitt lag. Immerhin konnte sich RTL II im Lauf des Abends steigern: "Kleine Helden ganz groß" holte im Anschluss schon 5,0 Prozent in der Zielgruppe, "Außergewöhnliche Menschen" sogar 6,9 Prozent. kabel eins blieb mit "Hot Shots 2" um 20:15 Uhr bei blassen 4,6 Prozent hängen, "Top Gun" lief im Anschluss mit 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ordentlich.

Teilen