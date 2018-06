RTL II punktet mit "Jurassic Park" und "Der weiße Hai"

© RTL II

Der Klassiker "Jurassic Park" bescherte RTL II am Freitagabend richtig gute Quoten, auch "Der weiße Hai" lief im Anschluss gut. ProSieben kam mit "Star Trek: Into Darkness" und "X-Men 2" auf solide Werte.



02.06.2018 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2018 - 09:45 Uhr

Der Filmabend am Freitag macht RTL II regelmäßig Freude - so auch mit zwei Klassikern in dieser Woche. Um 20:15 Uhr sorgte "Jurassic Park" für sehr gute 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,27 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das reichte auch beim Gesamtpublikum für weit überdurchschnittliche 5,0 Prozent Marktanteil. Im Anschluss sahen noch 710.000 Zuschauer "Der weiße Hai", was den Marktanteil beim Gesamtpublikum sogar noch auf 5,3 Prozent ansteigen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Einen für Sender-Verhältnisse soliden Film-Abend erlebte unterdessen auch ProSieben, wo "Star Trek: Into Darkness" 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "X-Men 2" 9,7 Prozent erreichte - auch wenn die Zweistelligkeit unerreicht blieb, lagen beide Filme über dem Senderschnitt. 1,47 Millionen Zuschauer zählte "Into Darkness", bei "X-Men 2" waren 790.000 Zuschauer mit dabei.

