Tief für Leischik: "Bitte melde dich" tut sich schwer

In der Vergangenheit konnte sich Sat.1 stets auf "Bitte melde dich" verlassen, doch momentan läuft es für das Format mit Julia Leischik recht enttäuschend. Am Sonntag landete "Bitte melde dich" sogar hinter einer "Vermisst"-Wiederholung.



04.06.2018

Julia Leischik kämpft derzeit in Sat.1 mit einigen Quoten-Problemen - insbesondere mit Blick aufs junge Publikum kommt ihre Sendung "Bitte melde dich" nur auf ernüchternde Zahlen. In den vergangenen Wochen dominierten in der Zielgruppe die einstelligen Marktanteile - und auch die jüngste Ausgabe konnte nicht an alte Erfolge anknüpfen. Mehr als eine halbe Million 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 8,3 Prozent waren am Sonntag ab 18:55 Uhr nicht drin.

Damit landete "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sogar hinter dem RTL-Pendant "Vermisst" - und das, obwohl die Konkurrenz aus Köln lediglich eine Wiederholung programmierte. Wirklich zufrieden kann man bei RTL aber trotzdem nicht sein, denn nur mit Mühe kam die Dokusoap auf 10,0 Prozent Marktanteil. 1,78 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Vermisst", Julia Leischik brachte es in Sat.1 derweil auf 1,92 Millionen Zuschauer - das war sogar ein neuer Tiefstwert für das Format.

Zuschauer-Trend: Julia Leischik sucht: Bitte melde dich



Generell hatten beide Sender tagsüber nicht sonderlich viel zu melden. Bei RTL stachen "Exclusiv - Weekend" und die Nachrichten mit Marktanteilen von 12,0 und 15,9 Prozent heraus, doch zuvor blieben sowohl eine Wiederholung von "Raus aus den Schulden" als auch "Undercover Boss" tief einstellig. Die Job-Doku musste sich zwischenzeitlich mit nur 6,6 Prozent Marktanteil begnügen. in Sat.1 kam der Film "Wild Wild West" nachmittags ebenfalls auf lediglich 6,6 Prozent.

Die DTM sahen zuvor 870.000 Zuschauer, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe mit 7,1 Prozent beim jungen Publikum unter dem Senderschnitt. Besser erging es tagsüber ProSieben, wo "Star Trek: Into Darkness" mit guten 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. "Galileo" lag am Vorabend mit 11,4 Prozent zudem noch vor RTL - und auch in der Endabrechung war ProSieben am Sonntag Marktführer. Ein Marktanteil von 10,5 Prozent reichte für die Spitzenposition vor den Kölnern, die auf 10,2 Prozent kamen.

