"Köln 50667" dreht auf, aber Tief für "Promis auf Hartz"

Während die zuletzt so erfolgreiche Dokusoap "Promis auf Hartz IV" in dieser Woche überraschend schwächelte, lief es für RTL II am Vorabend umso besser. Vor allem "Köln 50667" drehte auf. Vox punktete am Abend mit seinen Auswanderern.



05.06.2018 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 05.06.2018 - 09:13 Uhr

Nach starkem Start mit neun Prozent Marktanteil ist der neuen RTL-II-Dokusoap "Promis auf Hartz IV" in den vergangenen Wochen zunehmend die Luft ausgegangen - zuletzt hielt sich das Format aber noch immer bei sehr guten Werten um acht Prozent. In dieser Woche ging es allerdings deutlich nach unten: Mehr als ein Marktanteil von 5,8 Prozent sprang um 20:15 Uhr für die Sendung nicht heraus, auch die Reichweite fiel mit 890.000 Zuschauern auf einen neuen Tiefstwert.

Bessere Nachrichten kommen für RTL II dagegen vom Vorabend, wo "Köln 50667" zu Wochenbeginn mächtig aufdrehte. Mit einem starken Marktanteil von 13,4 Prozent schrammte die Soap nur knapp an ihrem bisherigen Jahresbestwert vorbei, insgesamt schalteten 780.000 Zuschauer ein und damit sogar geringfügig mehr als danach bei "Berlin - Tag & Nacht". Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe noch auf 9,1 Prozent.

Zufrieden kann man bei RTL II aber auch mit Blick auf die Quoten um 16:00 Uhr sein, wo man es in dieser Woche noch einmal mit der Reportage-Reihe "Hartz und herzlich" versucht. 370.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen können sich wahrlich sehen lassen. Damit lag der Sender zu diesem Zeitpunkt sogar deutlich vor Vox, wo mit "4 Hochzeiten und eine Traumreise" diesmal nur auf 4,4 Prozent Marktanteil kam.

Am Abend war dagegen erneut Verlass auf die Auswanderer: So erreichte "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" um 20:15 Uhr bereits gute 9,0 Prozent Marktanteil, ehe es eine Stunde später sogar für 10,0 Prozent sowie 1,51 Millionen Zuschauer reichte. "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" markierte am späten Abend zudem mit 1,18 Millionen Zuschauern eine neue Rekord-Reichweite, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch bei 9,0 Prozent.

