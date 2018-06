Krimi-Aufguss bei ZDFneo schlägt Islamismus-Film im Ersten

© ARD

Die Houllebeq-Verfilmung "Unterwerfung" erzielte am Mittwochabend im Ersten nur enttäuschende Quoten. Maischbergers Islam-Talk machte im Anschluss das Beste draus. Mehr Zuschauer hatte aber ZDFneo, das sogar an der 10-Prozent-Marke kratzte.



Das Erste widmete sich am Mittwochabend dem Thema Islamisierung, stieß damit aber insbesondere zum Start in den Abend nur auf verhaltenes Interesse. Die Houllebeq-Verfilmung "Unterwerfung" wollten gerade mal 1,92 Millionen Zuschauer sehen, das reichte nur für einen mageren Marktanteil von 7,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,0 Prozent Marktanteil ebenfalls mau aus.

Das waren keine guten Voraussetzungen für Sandra Maischberger, die für ihren Islam-Talk diesmal bereits um 21:42 Uhr ran durfte. Sie machte aus Quotensicht aber das Beste draus und erreichte sogar deutlich mehr Zuschauer als der vorausgehende Film: 2,41 Millionen Zuschauer sahen den Talk. Trotz des Zugewinns von rund einer halben Million Zuschauern blieb der Marktanteil mit 9,9 Prozent aber noch knapp im einstelligen Bereich. Jüngere Zuschauer waren mit dem Thema zudem kaum zu gewinnen, der Marktanteil belief sich auf nur 3,2 Prozent.

In der Primetime musste sich Das Erste beim Gesamtpublikum nicht nur "Jurassic World" im ZDF und "Bachelor in Paradise" bei RTL geschlagen geben, auch ZDFneo zählte deutlich mehr Zuschauer: 2,5 Millionen wollten dort nochmal eine Wiederholung aus der Reihe "Ein starkes Team" sehen. ZDFneo kratzte damit sogar an der 10-Prozent-Marke: Grandiose 9,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 3,3 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "Wilsberg" kam im Anschluss noch auf 1,97 Millionen Zuschauer und 8,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

