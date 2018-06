Neustarts bei Vox und Sixx machen Probleme

© sixx

Ausgerechnet zur WM haben Vox und Sixx am Sonntag zwei bekannte Sendungen mit neuen Staffeln zurückgebracht. Beide Sender hatten mit schwachen Quoten zu kämpfen, allen voran Sixx bekam die starke Konkurrenz zu spüren.



17.06.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2018 - 09:19 Uhr

Etliche Sender befinden sich seit Donnerstag im Wiederholungs-Modus. Gegen die Fußball-WM bei ARD und ZDF erwarten sie, vermutlich auch zurecht, keine guten Quoten, sodass viele Sendeplätze mit Wiederholungen bespielt werden. Vox und Sixx haben am Sonntag ungeachtet dessen dennoch zwei Formate mit neuen Staffeln zurückgebracht - und prompt einen Denkzettel erhalten.

Bei Vox erreichte "Mein Hund, Dein Hund" ab 19:10 Uhr im Schnitt 760.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,8 Prozent. Das Format schrammte damit nur knapp an dem bisherigen Allzeit-Tief vorbei, das bei 5,6 Prozent liegt. Noch härter traf es derweil Sixx, das am Nachmittag mit "Sweet & Easy - Das Foodmagazin" Schiffbruch erlitt. Eine neue Folge erreichte ab 16:20 Uhr nur 60.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 0,3 Prozent. Schlechter lief es für das Format noch nie, die Sendung lief aber auch genau während der Partie zwischen Argentinien und Island, das bei den 14- bis 49-Jährigen mehr als 60 Prozent holte.

Auch in der Primetime hatten die beiden Sender kein Glück: Bei Sixx blieben bei Ausgaben von "Akte Mord" bei 0,5 und 0,8 Prozent Marktanteil hängen, zwei Folgen von "Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah" steigerten sich im Anschluss immerhin auf jeweils 1,2 Prozent. Vox zeigte zur besten Sendezeit den Film "Shanghai Knights" und unterhielt damit 670.000 Menschen, damit waren aber nur 3,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin.

Recht gut verlief der Abend dagegen für Tele 5: "Mega Python vs. Gatoroid" sahen sich 380.000 Menschen an, beim jungen Publikum entsprach das sehr guten 2,5 Prozent Marktanteil. "Monster Truck" kam danach noch auf 1,6 Prozent und am späten Abend überzeugte "Killer Mountain" mit 2,2 Prozent. Um 20:15 Uhr lag Tele 5 sogar auf Augenhöhe mit RTL II, wo man mit dem Film "Legenden der Leidenschaft" nur auf 2,7 Prozent Marktanteil kam. "Dawn of the Dead" steigerte sich am späten Abend jedoch auf deutlich bessere 5,9 Prozent.

