Der Rest des Kuchens: Wer punktete gegen die DFB-Elf?

Mit mehr als 80 Prozent Marktanteil hat das ZDF am Sonntagvorabend dominiert, da blieb nicht viel Platz für die anderen Sender. Recht zufrieden sein kann man aber beim Ersten, auch ZDFneo hielt wacker dagegen.



18.06.2018 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 09:24 Uhr

26 Millionen Menschen haben sich am Sonntag ab 17 Uhr das Auftaktspiel der DFB-Elf bei der WM angesehen. Mit Marktanteil von teils weit über 80 Prozent gab es für die deutschen TV-Zuschauer am Sonntagvorabend kaum eine andere Sendung, die sie interessierte. Um den verbleibenden Rest des Quotenkuchens stritten sich viele Sender, am besten schlug sich dabei noch Das Erste. Zwei Folgen des "Traumhotels" kamen auf jeweils fast eine Million Zuschauer, bei dem Gegenprogramm kann man damit zufrieden sein. Die Marktanteile lagen bei 3,7 und 3,0 Prozent.

Bei ZDFneo unterhielt eine Folge von "Inspector Barnaby" ab 16:50 Uhr eine halbe Million Menschen, auch das ist durchaus respektabel. Hier wurden 1,6 Prozent Marktanteil gemessen. Für viele Privatsender lief es dagegen nicht so gut: Sowohl kabel eins ("Schrauben, sägen, siegen") als auch RTL II ("Mein neuer Alter") mussten sich beim Gesamtpublikum sowie in der werberelevanten Zielgruppe mit weniger als 1,0 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Vox lag mit seinem Magazin "Auto Mobil" nur knapp (1,1 Prozent in der Zielgruppe) darüber.

Auch Sat.1 hatte König Fußball kaum etwas entgegenzusetzen: 270.000 Zuschauer erreichte der Sender mit dem Film "Mastermind", in der Zielgruppe waren damit 1,4 Prozent drin. Bei RTL kam "Exclusiv - Weekend" immerhin auf 640.000 Zuschauer, davon waren aber viele nicht zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass der Marktanteil hier bei 1,7 Prozent lag. ProSieben erreichte mit "Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer" immerhin 2,6 Prozent, der Film begann aber auch schon um 16:11 Uhr und damit rund eine Stunde vor dem Anpfiff des WM-Spiels der deutschen Elf. "Newstime" fiel im Anschluss auf unter 1,0 Prozent.

