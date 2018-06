Das Erste trotzt mit "Tatort"-Wiederholung der WM

© WDR

Ein alter "Tatort" hat am Sonntag mehr als fünf Millionen Menschen unterhalten und war damit sowohl bei Jung als auch bei Alt das erfolgreichste Programm, das nicht vom ZDF kam. Dadurch landete Das Erste im Tagesranking beim jungen Publikum sogar noch vor Sat.1.



18.06.2018 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 09:43 Uhr

Dass gegen die Live-Spiele der Fußball-WM trotzdem gute Quoten drin sind, hat am Sonntag Das Erste eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotz fast zwölf Millionen Zuschauern, die das ZDF ab 20 Uhr mit der Partie Brasilien gegen Schweiz erreichte, kann man auch beim Ersten sehr zufrieden sein. Dort kam ein alter "Tatort" ab 20:15 Uhr nämlich auf 5,67 Millionen Zuschauer, 1,14 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit war Das Erste in der Primetime der erfolgreichste Sender nach dem ZDF - auch beim jungen Publikum.

Mit 17,1 Prozent Marktanteil lag die "Tatort"-Wiederholung deutlich über dem Senderschnitt und trug ganz wesentlich dazu bei, dass der Tagesmarktanteil des Senders immerhin noch bei 8,6 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete der "Tatort" bei 9,8 Prozent. Hier erzielte Das Erste übrigens einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,3 Prozent und lag damit sogar vor Sat.1, das sich mit 4,2 Prozent begnügen musste. Sat.1 kam zur besten Sendezeit mit dem Film "The Core" nur auf 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Auch bei RTL kann man mit den Primetime-Quoten recht zufrieden sein. "Die 5. Welle" unterhielt 2,19 Millionen Menschen, das entsprach 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. ProSieben erreichte mit "Hangover 3" nur 1,08 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent, konnte sich dafür aber am späten Abend steigern und holte mit dem Original-"Hangover" 11,1 Prozent. Bei RTL fiel "Spiegel TV" zum gleichen Zeitpunkt auf 8,0 Prozent. Am Ende des Tages lag ProSieben (6,3 Prozent) dann auch vor RTL (5,8 Prozent).

Recht wacker hat sich auch Vox geschlagen: "Promi Shopping Queen" erreichte 930.000 Zuschauer und 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Prominent" steigerte sich am späten Abend noch auf 8,7 Prozent. RTL II und kabel eins waren mit ihren Programmen dagegen nicht erfolgreich. Bei RTL II holte der Film "Wie durch ein Wunder" nur 2,8 Prozent Marktanteil und kabel eins musste sich bei seinen "Spektakulärsten Kriminalfällen" mit 2,9 Prozent begnügen.

