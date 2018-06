Vox fällt mit "Perception" noch hinter Sat.1 Gold zurück

© RTL

Mit Wiederholungen der alten US-Serie "Perception" hat Vox am Mittwoch kein Glück gehabt. Zwischenzeitlich fiel man sogar hinter "K 11" von Sat.1 Gold zurück. Der kleine Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe erwischte einen sehr guten Tag.



21.06.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 09:44 Uhr

Vox ist am Mittwoch der große Verlierer des Tages gewesen, mit nur 3,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe lag man noch hinter kabel eins und RTL II. Als besonders schlechte Idee hat es sich erwiesen, die alte US-Serie "Perception" noch einmal ins Programm zu nehmen und während der Fußball-WM auszustrahlen. Zu Beginn des Abends kamen zwei Episoden nur auf 2,5 und 2,2 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Folgen steigerten sich danach immerhin auf jeweils 4,2 Prozent, lagen damit aber natürlich noch immer deutlich unter dem Senderschnitt.

Vox musste sich zeitweise sogar Sat.1 Gold geschlagen geben, dort kamen ab 20:15 Uhr zwei Ausgaben von "K 11 - Kommissare im Einsatz" auf 2,3 und 2,9 Prozent Marktanteil. Auch die Reichweite beim jungen Publikum lag mit der zweiten Folge über der, die Vox zur gleichen Zeit erreichte. "Niedrig und Kuhnt" erreichte danach Werte von bis zu 2,7 Prozent, für einen echten Schub sorgte dann aber "Lenßen & Partner", das am späten Abend noch bis zu 4,6 Prozent holte. Dank dieser starken Werte kann sich Sat.1 Gold über einen tollen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent freuen.

Doch noch einmal kurz zurück zu Vox, wo derzeit vor allem der Vorabend unter der WM-Konkurrenz leidet. "First Dates" erreichte ab 18 Uhr etwa nur 350.000 Zuschauer und 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Das perfekte Dinner" blieb danach bei 3,6 Prozent hängen. Aber auch am Nachmittag lief nicht alles nach Plan, das sonst so verlässliche "Shopping Queen" erreichte etwa nur 4,6 Prozent. "4 Hochzeiten und eine Traumreise" verbesserte sich ab 16 Uhr schließlich auf immerhin 6,1 Prozent - zu diesem Zeitpunkt lief übrigens kein WM-Spiel.

Teilen