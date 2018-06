Vox trotzt mit "Tempelrittern" der Fußball-Konkurrenz

© Vox

"Das Vermächtnis der Tempelritter" hielt sich bei Vox gegen die WM-Konkurrenz am Donnerstagabend sehr wacker, richtig gut lief danach "Riddick". Sat.1 und ProSieben steigerten sich nach schwachem Start noch auf zweistellige Marktanteile.



22.06.2018 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2018 - 09:47 Uhr

Während Vox am Nachmittag und Vorabend gegen die Fußball-Konkurrenz mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte - "First Dates" etwa kam nicht über 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus - lief es in der Primetime am Donnerstag ziemlich gut. Obwohl "Das Vermächtnis der Tempelritter" gegen das Argentinien-Spiel im ZDF ran musste, reichte es für sehr ordentliche 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,38 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Ab kurz vor 23 Uhr lief "Riddick - Chroniken eines Kriegers" sogar noch deutlich besser und ließ den Marktanteil auf 9,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigen.

Am späten Abend erholten sich aber auch viele andere WM-Konkurrenten nach zunächst schwachem Start. Sat.1 etwa kam mit seinem "Criminal-Minds"-Marathon um 20:15 Uhr nicht über 5,5 Prozent Marktanteil hinaus, die zweite Folge blieb gar bei 5,3 Prozent hängen. Ab 22:15 Uhr ging's dann aber schon auf 8,7 Prozent nach oben, um 23:12 Uhr lag der Marktanteil dann sogar bei 10,0 Prozent. Auch ProSieben startete mit "Aloha - Die Chance auf Glück" mit nur 5,0 Prozent Marktanteil sehr schwach in den Abend, "Horror Tattoos" ließ danach die Quoten aber deutlich steigern, die zweite Folge ab 23:39 Uhr lag bei 10,2 Prozent. Bei RTL II kam "Frauentausch" um 20:15 Uhr mit 4,7 Prozent Marktanteil sogar noch recht glimpflich davon, "Traumfrau gesucht" lief ab 22:15 Uhr mit 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar richtig gut.

