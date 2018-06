Sat.1 schlägt RTL im Rankingshow-Duell deutlich

© Sat.1

Am Freitag haben sowohl Sat.1 als auch RTL Rankingshows in der Primetime ins Rennen geschickt, Sat.1 behielt dabei deutlich die Oberhand, am späten Abend kletterte der Marktanteil sogar in den zweistelligen Bereich. Erster Fußball-Verfolger war aber ProSieben.



23.06.2018 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2018 - 09:10 Uhr

Trotz Fußball-WM kann Sat.1 mit den am Freitag erzielten Quoten recht zufrieden sein. Zur besten Sendezeit schickte man die Rankingshow "111 völlig verrückte Viecher auf Sendung", was sich 710.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ansahen. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 7,8 Prozent. Insgesamt schalteten 1,97 Millionen Menschen zu.

Damit lag Sat.1 zur besten Sendezeit auch deutlich vor RTL, das ebenfalls eine Rankingshow ins Quotenrennen schickte. Mit "Die 100 verrücktesten Ideen, das Leben zu genießen" kam man nur auf 570.000 junge Zuschauer und 6,3 Prozent. Auch insgesamt lag RTL mit 1,33 Millionen Zuschauern recht deutlich hinter Sat.1. Am späten Abend steigerten sich die Kölner mit dem Live-Programm "Das Leben ist kein Ponyschlecken" von Mirja Boes auf 9,3 Prozent.

Aber auch Sat.1 konnte am späten Abend noch spürbar zulegen. "111 krasse Kollegen" kam auf 720.000 junge Zuschauer - also minimal mehr als die Rankingshow-Ausgabe in der Primetime. Der Marktanteil steigerte sich entsprechend auf sehr gute 11,9 Prozent. 1,36 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Die meisten jungen Zuschauer fernab des Fußballs unterhielt am Freitag allerdings ProSieben. Der Film "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" erreichte 730.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 und bescherte ProSieben damit 8,3 Prozent Marktanteil. Anders als RTL und Sat.1 konnte ProSieben im Anschluss aber nicht mehr zulegen, im Gegenteil. "True Grit" fiel ab 22:50 Uhr recht deutlich auf 6,2 Prozent zurück.

Weil RTL anders als Sat.1 im Tagesprogramm einige Quoten-Highlights zu bieten hatte, landete man am Ende bei 9,0 Prozent Tagesmarktanteil und damit noch vor Sat.1, das 8,1 Prozent erreichte. ProSieben tat sich dagegen etwas schwerer und musste sich am Freitag mit nur 7,5 Prozent begnügen.

