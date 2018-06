Polen-Aus sorgt für Reichweiten-Schub bei der WM

© ARD

Deutlich mehr als zwölf Millionen Zuschauer sahen am Sonntag den klaren Sieg von Kolumbien gegen Polen bei der Fußball-WM - nur ein Spiel ohne deutsche Beteiligung war bislang stärker. Tagsüber punkteten auch die anderen Partien im Ersten.



25.06.2018 - 09:05 Uhr von Alexander Krei

Mit 3:0 fegte Kolumbien am Sonntagabend die polnische Nationalmannschaft erst vom Platz und schließlich aus dem Turnier. Beim Publikum stieß die Partie zudem auf großes Interesse: Mit 12,74 Millionen Zuschauern verzeichnete die Live-Übertragung im Ersten die zweithöchste Reichweite dieser WM ohne deutsche Beteiligung. Mehr Fans lockte bislang nur der Kracher zwischen Spanien und Portugal vor den Fernseher.

Der Marktanteil lag bei 37,7 Prozent und fiel wie so oft beim jungen Publikum noch ein ganzes Stück höher aus: 5,27 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Wert hier sogar auf 44,3 Prozent. In der Halbzeitpause hielt die "Tagesschau" zudem noch 11,23 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Das ZDF zeigte sich von der Fußball-Konkurrenz übrigens erstaunlich unbeeindruckt und erreichte mit dem Krimi "Die Frau mit einem Schuh" immerhin 4,20 Millionen Zuschauer.

Am Nachmittag erwies sich zudem schon die Formel 1 bei RTL mit 4,15 Millionen Zuschauern als ernsthafter WM-Gegner. Das Erste punktete aber auch mit den weiteren Spielen des Tages: So erreichte das Tor-Festival der Engländer gegen Panama um 14:00 Uhr bereits 6,91 Millionen Zuschauer, später versammelte das Spiel zwischen Japan und Senegal auf 8,07 Millionen Fans vor dem Fernseher. Auch in diesen beiden Fällen lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jeweils über der Marke von 40 Prozent.

Entsprechend stark fielen daher auch die Tageswerte des Senders aus: Beim Gesamtpublikum wurden 28,3 Prozent erzielt, bei den Jüngeren 26,0 Prozent. Deutlich gestärkt zeigte sich zudem das "WM-Kwartira", das zum Abschluss der WM-Berichterstattung diesmal von 3,07 Millionen Zuschauern gesehen wurde und noch auf 18,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Die "Tagesthemen" brachten es danach noch auf 2,14 Millionen Zuschauer.

