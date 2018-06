"Ted 2" verhilft dem ZDF auch nach der WM zum Erfolg

© ZDF/Universal Pictures

Die Free-TV-Premiere der US-Komödie "Ted 2" hat am Montag nach dem Fußball insbesondere den Geschmack des jungen Publikums getroffen. ProSieben schlug sich zu später Stunde mit "The Big Bang Theory" aber ebenfalls noch respektabel.



26.06.2018 - 09:24 Uhr von Alexander Krei 26.06.2018 - 09:24 Uhr

Das ZDF war am Montag nicht nur mit der Fußball-WM Marktführer, sondern am späten Abend auch mit einer Film-Premiere. Die Erstausstrahlung von "Ted 2" stieß inbesondere beim jungen Publikum auf großes Interesse: Während der Spielfilm mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle um 22:33 Uhr insgesamt im Schnitt auf 2,07 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,0 Prozent kam, verzeichnete das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen sogar stolze 20,1 Prozent Marktanteil.

Damit machten die Mainzer der Konkurrenz auch am späten Abend das Leben schwer: So verzeichnete beispielsweise das RTL-Magazin "Extra" nur 9,3 Prozent Marktanteil. ProSieben schaffte mit "The Big Bang Theory" zu später Stunde aber immerhin noch den Sprung in die Zweistelligkeit: Um 23:33 Uhr reichte es für richtig gute 14,2 Prozent Marktanteil, nach Mitternacht ging's sogar auf mehr als 18 Prozent nach oben. In unmittelbarer Konkurrenz zur WM hatte die Serie in der Primetime dagegen zwischenzeitlich nur 5,9 Prozent erreicht.

Auf dem Lerchenberg kann man unterdessen aber nicht nur mit Blick auf Fußball und "Ted 2" zufrieden sein, denn auch ZDFneo erwischte einen erfolgreichen Abend. So erreichte "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,47 Millionen Zuschauer, eine weitere Folge hielt schließlich noch 1,42 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil auf sehr gute 5,9 Prozent. Damit lag ZDFneo in der Primetime zeitweise weit vor RTL. Und schon am Vorabend wusste "Bares für Rares" mit bis zu 1,47 Millionen Zuschauern zu überzeugen.

Abseits von ZDFneo gelang auch Sat.1 Gold noch ein schöner Achtungserfolg: Mit Wiederholungen von "Kommissar Rex" lockte der Sender bis zu 570.000 Zuschauer vor den Fernseher. Nitro kam dank "Alarm für Cobra 11" immerhin auf 300.000 Zuschauer und steigerte den Marktanteil in Laufe des Abends auf bis zu 3,8 Prozent in der Zielgruppe. DMAX schaffte mit "Fast N' Loud" gegen die WM noch gute 2,1 Prozent.

