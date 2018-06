"GZSZ" und "BTN" landen noch vor Primetime-Formaten

© RTL

Mit "GZSZ" und "Berlin - Tag & Nacht" ("BTN") haben am Mittwoch zwei Vorabend-Soaps die meisten jungen Zuschauer fernab der Fußball-WM unterhalten. Für sie lief es sogar besser als für sämtliche Primetime-Formate der Privaten.



28.06.2018 - 09:52 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2018 - 09:52 Uhr

Auf ihre täglichen Serien können sich RTL und RTL II auch während der Fußball-WM verlassen. Am Mittwoch holte "GZSZ", das sich teilweise mit dem Abendspiel zwischen Brasilien und Serbien überschnitt, 14,8 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe. Das ist zwar deutlich weniger als sonst, aber immer noch mehr als der Senderschnitt. 2,51 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein - kein anderes RTL-Format hatte am Mittwoch mehr Zuschauer. Beim jungen Publikum war die Soap mit 1,14 Millionen jungen Zuschauern sogar das erfolgreichste Format fernab der WM.

Auch bei RTL II kann man zufrieden sein, "Berlin - Tag & Nacht" unterhielt etwas mehr als eine Million Menschen. 790.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, damit erzielte der Sender starke 10,8 Prozent und lag, abgesehen von "GZSZ", vor allen anderen Privatsendern. "Berlin - Tag & Nacht" lief allerdings auch nicht gegen ein Fußballspiel, "Köln 50667" tat sich da schon etwas schwerer und bekam die Ausläufer der Deutschland-Partie zu spüren. Aber auch hier reichte es noch zu 5,7 Prozent Marktanteil.

In der Primetime mussten sich beide Sender schließlich mit weniger zufrieden geben. Bei RTL holten die "Crash Test Promis" mit 1,33 Millionen Zuschauern nur 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Stern TV" verbesserte sich danach allerdings auf 10,4 Prozent. Damit war RTL ab 20:15 Uhr der erfolgreichste Privatsender. Bei RTL II blieben die "Teenie-Mütter" mit zwei Ausgaben zunächst bei jeweils 3,5 Prozent Marktanteil hängen und auch die dritte Folge erreichte nur 4,6 Prozent. Rund 650.000 Zuschauer sahen sich die drei Ausgaben an.

ProSieben erzielte mit zwei Wiederholungen von "Grey’s Anatomy" zur besten Sendezeit lediglich 6,3 und 6,4 Prozent, 750.000 und 890.000 Menschen schalteten ein. "Two and a Half Men" fiel danach sogar noch kurz auf 5,3 Prozent zurück, steigerte sich dann aber schrittweise und holte ab 23:30 Uhr auch wieder zweistellige Werte. Bei Sat.1 blieb der Film "Sieben Leben" bei 5,9 Prozent Marktanteil hängen, nicht einmal eine Million Menschen sahen zu.

Wie gewohnt sehr stark präsentierte sich derweil ZDFneo: "Ein starkes Team" erreichte dort zur besten Sendezeit fast zwei Millionen Zuschauer und damit mehr als alle Privatsender. Mit den erzielten 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum kann man sehr zufrieden sein, "Wilsberg" landete danach mit 1,48 Millionen Zuschauern noch bei 6,7 Prozent. Auch dadurch erreichte ZDFneo am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,5 Prozent und landete damit auf Rang fünf aller Sender - ProSieben kam mit nur 3,0 Prozent ins Ziel.

Teilen