RTL, Sat.1 und ProSieben tun sich mit alten Serien schwer

Gegen die Fußball-Weltmeisterschaft gelang am Dienstagabend zunächst keinem Sender ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe. Alte Serien-Folgen erwiesen sich für RTL, Sat.1 und ProSieben jedenfalls nicht als Ideallösung.



04.07.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 04.07.2018 - 09:11 Uhr

Sowohl RTL als auch ProSieben und Sat.1 haben am Dienstag versucht, mit Serien-Wiederholungen gegen die Fußball-Weltmeisterschaft zu bestehen. Gelungen ist das in allen drei Fällen nicht. Besonders hart traf es Sat.1, wo "Der letzte Bulle" mit zwei Folgen nicht über Marktanteile von 3,8 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Insgesamt schalteten zunächst gerade mal 1,07 Millionen Zuschauer ein, bei der weiteren Folge ging es nur leicht nach oben. "Akte 20.18" konnte gegen Verlängerung und Elfmeterschießen zudem gar nichts mehr ausrichten und ging mit 2,5 Prozent Marktanteil baden.

Bei ProSieben sah es zwischenzeitlich nicht viel besser aus: Zunächst mit etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil gestartet, fielen "Die Simpsons" dort im Laufe des Abends auf bis zu 4,2 Prozent zurück. Nach 22 Uhr konnte ProSieben mit der gelben Familie vorübergehend nicht mal mehr eine halbe Million Zuschauer unterhalten - erst gegen 23 Uhr zogen die Reichweiten noch einmal etwas an. Das half dann auch den Marktanteilen, die vor Mitternacht immerhin noch auf einmal bis zu 9,7 Prozent betrugen.

RTL gelang mit "Bones - Die Knochenjägerin" um 23:11 Uhr sogar der Sprung in die Zweistelligkeit: 11,3 Prozent Marktanteil verzeichnete die US-Krimiserie am späten Abend. Im Vorfeld hatte aber auch "Bones" nicht viel zu melden: Die Marktanteile der ersten drei Folgen schwankten zwischen 6,5 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe. Wie gut, dass sich RTL am Vorabend zumindest auf "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verlassen konnte, das mit 17,4 Prozent Marktanteil einmal mehr erfolgreich unterwegs war.

ProSieben feierte indes seinen größten Erfolg am Dienstag mit seiner Sitcom-Schiene am Nachmittag: Hier erzielten "Two and a half Men" und "The Middle" teils mehr als zwölf Prozent und auch "The Big Bang Theory" hielt sich gegen die WM-Konkurrenz im zweistelligen Bereich. Bei Sat.1 findet man den größten Erfolg des Tages dagegen erwartungsgemäß in den Morgenstunden, wo das "Frühstücksfernsehen" stolze 17,9 Prozent Marktanteil schaffte. Vom Mittag an blieben die Werte jedoch durchweg einstellig.

