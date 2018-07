Krimi-Aufguss setzt sich gegen Kerner-Show durch

© ZDF/Frank W. Hempel

In der Primetime setzte sich eine Wiederholung des "Island-Krimis" im Ersten gegen Johannes B. Kerners ZDF-Show "Da kommst du nie drauf?" durch. Doch die eigentlichen Gewinner des Tages waren die Nachrichtensendungen.



06.07.2018 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2018 - 08:59 Uhr

Zum fünften Mal behauptete Johannes B. Kerner am Donnerstagabend im ZDF "Da kommst du nie drauf" - und nach wie vor kann man in Mainz mit einer der wenigen verbliebenen Primetime-Shows im Programm zufrieden sein. 3,58 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, das bewegte sich in etwa auf der gleichen Flughöhe wie die vorangegangenen Ausgaben. 13,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Erfreulich schnitt die Show mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Trotzdem reichte es für Kerner nicht für den Primetime-Sieg am Donnerstagabend. Den sicherte sich Das Erste, obwohl man nur einen "Island-Krimi" aus dem Jahr 2016 wiederholte. Angesichts dessen wird man dort mit 3,92 Millionen Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil sehr zufrieden sein. 7,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Den eigentlichen Tagessieg sicherte sich Das Erste aber bereits zuvor mit der "Tagesschau", die allein im Ersten 3,98 Millionen Zuschauer erreichte, was 16,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Nicht eingerechnet sind hier all jene Zuschauer in den Dritten, bei 3sat und Phoenix, wo die Sendung parallel ebenfalls zu sehen ist. Bemerkenswert: Auch die meistgesehenen Sendungen von ZDF und RTL waren am Donnerstag Nachrichten: Im ZDF setzte sich das "heute-journal" mit 3,88 Millionen Zuschauern an die Spitze, bei RTL lag "RTL aktuell" mit 2,63 Millionen Zuschauern ganz vorne. Klar ist aber auch: Allzu hohe Reichweiten wurden am Donnerstag generell nicht erzielt.

